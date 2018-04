Kvitová čeká na nezvyklé antuce wimbledonský tenis. Proti Görgesové to bude i o nervech

před 1 hodinou

Semifinálový duel s Němkami rozehraje Petra Kvitová proti Julií Görgesové. V prvních zápasech se jí obvykle daří.

Stuttgart - Pokud Petra Kvitová hraje ve Fed Cupu v úvodní dvouhře, většinou český tenisový tým vyhrává. A dvojnásobná vítězka Wimbledonu doufá, že stejně dopadne i semifinále v Německu.

Dnes pětinásobné fedcupové šampionce při losu na stuttgartské radnici nevyšel tip, ale splnilo se jí přání. "Ráno jsem říkala, že budu hrát druhá, ale chci hrát první," řekla Kvitová. V sobotu v poledne tak na antuce v hale nastoupí proti Julii Görgesové. "Jsem ráda, že začínám, a doufám, že to vyjde jako naposledy," uvedla.

Naposledy to tak bylo v únorovém prvním kole se Švýcarskem. Platilo to ale také třeba ve finále 2014 právě s Němkami. Vlastně ve všech devíti zápasech, v kterých v soutěži nastoupila jako první. Pokaždé dokázala vyhrát a Česko potom slavilo v osmi případech triumf.

Se světovou jedenáctkou Görgesovou ale čeká osmadvacetiletou Kvitovou náročný souboj. Sice má s o rok starší soupeřkou pozitivní bilanci 4:1, letos nad ní vyhrála dvakrát a zdolala ji i ve Fed Cupu (2012), ale Görgesová je ve formě.

Minulý týden hrála na americké antuce v Charlestonu finále a má už titul z Aucklandu. "Předpokládám, že si bude věřit a bude se snažit tvořit hru z forhendu. Výborně podává, takže bude přínosné dát hodně returnů do kurtu," řekla Kvitová.

Antuka v Porsche Areně je položená na betonu a má nezvyklé vlastnosti. Míče po úderech sklouzávají a hraje se rychleji než obvykle. "Myslím, že jo. Hodně to letí. Míče jsou taky rychlé, takže kdo zahraje dobrou délku s razancí, tak ten si sebere bod," podotkla Kvitová, že tak trochu očekává "wimbledonský" tenis.

Svěřenkyně trenéra Jiřího Vaňka se pokusí navázat na letošní výhry z Petrohradu a Dauhá, kde Görgesová při vedení Kvitové zápas skrečovala. "V Petrohradu jsme hrály obě výborně po všech stránkách a i já jsem to nakonec ocenila. Zkusím uplatnit nějaké poznatky, ale je to Fed Cup a nervy budou hrát velkou roli," řekla Kvitová.

Na zápas se Kvitová dnes rozehrála v tréninku s Karolínou Plíškovou. "Obě jsme hrály slušně," pochvalovala si přípravu se světovou šestkou, esovou "královnou" na okruhu WTA z posledních dvou let. "Bylo to dobré právě i kvůli servisu. Cítila jsem se dobře, to je důležité. Přijde mi, že se to tady každým dnem zlepšuje," uvedla Kvitová.

V neděli případně nastoupí proti Angelique Kerberové. S bývalou světovou jedničkou má vyrovnanou bilanci 5:5 a většinou spolu hrály třísetové bitvy. "Letos se hodně zvedla a přibližuje se svému maximu z doby, kdy vyhrála dva grandslamy. Výborně se hýbe, hodně toho vrátí a hraje rovný placky, což zrovna na tomhle povrchu může být účinné, protože míče hodně sjíždí," řekla Kvitová o Kerberové.