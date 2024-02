Kvalifikaci tenisového Davis Cupu s Izraelem zahájí Menšík proti Olielovi

Jakub Menšík zahájí v sobotu kvalifikaci o postup do skupinové fáze Davisova poháru proti izraelské jedničce Jišaji Olielovi. Osmnáctiletý tenista zabojuje o první bod na tvrdém povrchu ve Vendryni od 15:00. Ve druhé dvouhře se utkají Jiří Lehečka s Danielem Cukiermanem. Rozhodl o tom dnešní los.

Do nedělní čtyřhry jsou zatím nahlášeni Tomáš Macháč a Adam Pavlásek. V singlech by měli program uzavřít Lehečka proti Olielovi a Menšík proti Cukiermanovi. Složení druhého hracího dne se ale může změnit.

"Myslím, že jsme na utkání stoprocentně připravení. Od neděle uběhla dlouhá doba a kluci mají natrénováno určitě dost. Akorát pozdní příjezd Tomáše Macháče byl trochu potíží, takže jsme se dohodli, že Tomáš nastoupí až v nedělní čtyřhře. Ostatní kluci jsou stoprocentně připravení," řekl na tiskové konferenci Navrátil.

Češi, kteří obhajují loňské čtvrtfinále, se představí v domácím prostředí po pěti letech. Naposledy hostili v roce 2019 kvalifikaci proti Nizozemsku. Kvůli válce mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás v Pásmu Gaza budou duel provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Zápasy se uskuteční ve Sportovním areálu Vitality Slezsko ve Vendryni, kapacita haly je 1300 fanoušků a je vyprodáno.

"Díky zkušenostem z loňského roku a po výsledcích v Austrálii můžeme být optimisté. Samozřejmě je to Davis Cup. Máme lepší ranking, Izraelci takový ranking nemají, ale to se v Davis Cupu srovnává. Svému týmu ale věřím. Věřím, že utkání dotáhneme do vítězného konce a kvalifikujeme se opět do jedné ze semifinálových skupin," uvedl Navrátil.

Češi se utkají s Izraelem po necelých dvou letech. V roce 2022 vyhráli v baráži v Tel Avivu 3:1 na zápasy. Vzájemnou bilanci vedou 4:1 a také tentokrát budou proti výběru kapitána Jonathana Erlicha favority.

Menšíka čeká druhý start ve dvouhře Davis Cupu. Premiéru si odbyl loni ve skupinové fázi proti Srbovi Dušanu Lajovičovi, kterého porazil 6:3, 6:2. Díky postupu do 2. kola Australian Open se dostal na 127. příčku žebříčku. S Olielem, jemuž patří 415. místo, se utká poprvé.

"Všichni jsme tu celý týden poctivě makali, jsme ve velice dobré formě a na utkání se těšíme. Uděláme maximum, abychom zvítězili. Hrajeme po delší době doma, takže to pro mě bude zase nová zkušenost. Moc se na to těším a těším se na energii, jaká tam zítra bude," podotkl Menšík.

Dvaadvacetiletý Lehečka (31. v žebříčku) se utkal s Cukiermanem (465.) také před necelými dvěma lety a zvítězil 6:0, 6:4. Znovu bude hrát jako druhý. "Když si vzpomenu na loňskou Valencii (skupinovou fázi), kde jsem to měl takhle každý zápas, tak to vyšlo docela dobře. Budeme se na to všichni snažit navázat, udělat maximum, abychom začali zítřek dvěma výhrami a nakonec postoupili," podotkl Lehečka.

Vítěz postoupí do skupinové fáze Davis Cupu, který se uskuteční od 10. do 15. září. Vyřazovací část se pak odehraje v listopadu v Málaze. Poraženého čeká baráž o udržení v elitní skupině.

"Jsem spokojený. Dobře jsme tu odtrénovali a udělali jsme vše potřebné, abychom byli připravení předvést skvělý tenis. Bude to výzva. Češi mají mladý a silný tým. My se ale soustředíme sami na sebe, abychom na kurtu předvedli sto procent," dodal izraelský kapitán Erlich.