Křivda pořadatelů? Krejčíková se přetěžuje sama, musí si vybrat, varuje Wilander

Vyhrála grandslam, šplhá singlovým žebříčkem vzhůru, ale zároveň Barbora Krejčíková spílá pořadatelům turnajů, že jí ordinují program, který se nedá fyzicky zvládnout. Vedle dvouhry exceluje i ve čtyřhře a mezi utkáními nemá dost času na odpočinek. Bývalý nejlepší tenista světa a současný komentátor Eurosportu Mats Wilander v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil, že by si Češka měla vybrat.

Letos český tenis objevil novou skvělou singlistku a nečekanou grandslamovou vítězku Barboru Krejčíkovou, co na její vzestup říkáte?

Je to vynikající hráčka. Velmi talentovaná, disponuje neuvěřitelně vysokou herní inteligencí. Jsou určité fáze hry, které nemá tak vybroušené jako jiné skvělé hráčky, ale to je právě na ní úžasné, že se ještě může posunout a zlepšit.

Kde má tedy slabiny?

Určitě může zlepšit pohyb, mohla by přidat na síle nebo lépe servírovat. Určitě má na to všechno tohle zvládnout a těším se na to. Kdyby v každé téhle složce přidala jen padesát procent, pak bude hodně těžko k poražení.

Není tedy o to překvapivější, že ovládla French Open už teď?

Někomu může přijít zvláštní, že přes to všechno, že ještě má slabiny, dokázala už ve 25 letech vyhrát grandslam, ale ona všechno dohání tím, s jakou elegancí a pestrostí hraje. Doufám, že ještě není uspokojená tím, co doteď dokázala a bude chtít víc.

Po turnaji v Cincinnati si Barbora hodně stěžovala na pořadatele, že jí v součtu s deblovými zápasy naplánovali hned šest zápasů během 48 hodin. Stejný problém měla i během olympijských her v Tokiu. Měl by na turnajích existovat vstřícnější přístup k hráčkám, které excelují jak ve dvouhře, tak čtyřhře?

Nemyslím si, že by na to měli pořadatelé brát nějaké ohledy. Obávám se, že bude muset udělat to bolestné rozhodnutí a jednoduše si vybrat.

Na druhou stranu její nasazení ve čtyřhře pod pěti kruhy vedlo k olympijskému zlatu…

Jasně, dělat takhle zásadní rozhodnutí je vždycky těžké. Ale tady jde o zdraví. Když přijedete do rozpáleného Cincinnati nebo na olympijské hry do Tokia, kde je každý den 35 stupňů ve stínu a obrovská vlhkost, s tím, že chcete hrát obě soutěže, musíte zvážit, co vaše tělo ještě vydrží. Jsem schopný v takových podmínkách zvládnout dva zápasy za den? To musíte promyslet.

Zažil jste v kariéře podobnou situaci?

Ano, sám to znám. V roce 1988 jsem se rozhodl nehrát na grandslamu čtyřhru, do té doby jsem tam v deblu nastupoval pravidelně. Vyhrál jsem v něm Wimbledon, dostal se do finále US Open, ale pak jsem přestal a vedlo to k postu světové jedničky v singlu.

Takže pokud chce brněnská tenistka ve dvouhře výš, měla by se deblu vzdát?

Spíš lépe plánovat. Bára si prostě musí říct: OK, tak na tomhle turnaji se budu věnovat jen dvouhře. A další týden na dalším podniku budu hrát i čtyřhru, protože pak mám týden pauzu na odpočinek.

Jenže to by nejspíš znamenalo smířit se s tím, že nebude součástí aktuálně nejlepšího páru světa…

Já neříkám, že ji nechci vidět hrát čtyřhru, byla by škoda přijít o takovou deblistku. Ale myslím, že dospěla do stádia, kdy si musí uvědomit, že je top singlistka světa a pokud bude hrát ve dvouhře tři, čtyři nebo dokonce pět zápasů týdně, nemůže hrát debl na každém turnaji, ale jen občas. Pokud si na to přijde, hodně jí to v kariéře pomůže.