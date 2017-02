Kristýna Plíšková v Dubaji vyřadila nasazenou Vinciovou

před 2 hodinami

Parádní vstup do turnaje v Dubaji si připsala česká tenistka Kristýna Plíšková. V prvním kole totiž porazila nasazenou Italku Robertu Vinciovou 3:6, 7:5 a 6:3.

Dubaj - Kristýna Plíšková postoupila na turnaji v Dubaji do druhého kola po vítězství nad šestnáctou nasazenou Italkou Robertou Vinciovou. Přestože s 25. tenistkou světového žebříčku prohrávala 3:6, 1:3 a pak byla tři fiftýny od porážky, po téměř dvou hodinách dokonala obrat a vyhrála 3:6, 7:5 a 6:3.

Kristýna Plíšková ve druhém kole dopnila své dvojče Karolínu a také Barboru Strýcovou, které coby nasazená dvojka, respektive devítka mají na úvod turnaje volný los. O postup bude z českých tenistek hrát ještě Kateřina Siniaková.

S Vinciovou se čtyřiadvacetiletá Plíšková utkala podruhé v kariéře a vrátila jí hladkou porážku z antuky na pražské Štvanici z roku 2008. Její příští soupeřkou bude buď Američanka Lauren Davisová, nebo Mandy Minellaová z Lucemburska.

V Dubaji se bude o návrat na světový trůn pokoušet Angelique Kerberová. Německá tenistka ale zatím prožívá špatnou sezonu, nejdále došla hned na prvním turnaji v Brisbane, kde si zahrála čtvrtfinále. Příští týden ale může využít absence Sereny Williamsové. Aby však předstihla Američanku v čele světového žebříčku, musí soutěž vyhrát.

"Ale na to se nesoustředím, hlavně potřebuju najít ztracenou formu. Chci zase hrát svůj tenis a vrátit se do potřebného rytmu. Pro mě je teď nejdůležitější přenést kvalitu z tréninků do zápasů," řekla Kerberová, kterou po volném prvním kole čeká na úvod krajanka Mona Barthelová.

autor: ČTK | před 2 hodinami