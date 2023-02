Česká smršť v Dubaji. Kvitová, Krejčíková i Bouzková vlétly do turnaje vítězně

Tenistky Petra Kvitová, Barbora Krejčíková i Marie Bouzková vstoupily do lukrativního turnaje v Dubaji suverénními výhrami. Šampionka z roku 2013 Kvitová zvítězila ve větrném počasí nad Italkou Martinou Trevisanovou hladce 6:2, 6:1, Bouzková přehrála Američanku Sofii Keninovou dvakrát 6:1 a Krejčíková porazila Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:4, 6:2.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která je v Dubaji coby světová třináctka dvanáctou nasazenou hráčkou, přehrála Trevisanovou za 69 minut. V úvodním setu se sice ve větru trápila na podání, nasbírala pět dvojchyb a dvakrát o servis přišla, soupeřka si ale nedokázala podání udržet ani jednou. Ve druhé sadě už se česká hráčka srovnala, při svém servisu ztratila jen tři fiftýny a suverénně postoupila do 2. kola.

Sedmadvacetiletá Krejčíková sice vstoupila do zápasu ztrátou podání, v závěru úvodního setu ale vývoj utkání otočila. Od stavu 3:4 vyhrála šest gamů v řadě a soupeřku už zpět do hry nepustila. Po hodině a 35 minutách proměnila při jejím servisu třetí mečbol. O postup do osmifinále se finalistka z roku 2021 utká s Ruskou Darjou Kasatkinovou, která má na úvod coby turnajová sedmička volný los.

Bouzková si proti Keninové připsala teprve druhé letošní vítězství na okruhu WTA. Američance, která v turnaji startovala na divokou kartu, nedala 26. hráčka žebříčku šanci a postoupila za 63 minut.

V Dubaji se dnes v programu úvodního kola představí ještě Linda Fruhvirtová, která se utká s další Američankou Danielle Collinsovou.

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Krejčíková (ČR) - Beguová (Rum.) 6:4, 6:2, Kvitová (12-ČR) - Trevisanová (It.) 6:2, 6:1, Bouzková (ČR) - Keninová (USA) 6:1, 6:1, Čeng Čchin-wen - Čang Šuaj (obě Čína) 6:3, 6:1, Keysová (USA) - Paoliniová (It.) 6:1, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:3. Čtyřhra - 1. kolo: Vondroušová, Kalinská (ČR/Rus.) - Melicharová-Martinezová, Perezová (5-USA/Austr.) 3:6, 6:3, 16:14.