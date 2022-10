Krejčíková - Šwiateková. Češka zabojuje o titul v Ostravě proti světové jedničce

Tenisový turnaj v Ostravě se blíží ke konci a pro české fanoušky mohlo mít finále snad jen jedno lepší obsazení. A to kdyby v něm hrály dvě české hráčky. Ale finále české tenistky proti světové jedničce z nedalekého Polska, to je pro fanoušky opravdu skvělé lákadlo. V Ostravě startovaly čtyři hráčky ze světové desítky, vítězka Wimbledonu Rybakinová, britská šampionka loňského US Open Raducanuová, olympijská vítězka Bencicová a kompletní česká špička. Petra Kvitová si vyšlápla na světovou dvojku Badosaovou, ale ve čtvrtfinále nestačila právě kazašskou vítězku Wimbledonu Rybakinovou. Do čtvrtfinále došla i Tereza Martincová, až do finále se dostala ve skvělé formě hrající Barbora Krejčíková, na kterou bude čekat nejtěžší možná soupeřka. Světová jednička a už trojnásobná grandslamová šampionka Iga Šwiateková.