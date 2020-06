Krejčíková zdolala ve finále v Doksech tradiční parťačku, Rosol k zápasu nenastoupil

Česká ekonomika by musela ročně růst až o 11 procent, aby se státní rozpočet ve střednědobém výhledu vrátil ke schodkům kolem 40 až 50 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to v neděli řekla v České televizi. Česká národní banka očekává pro příští rok růst české ekonomiky o čtyři procenta, Evropská komise o pět procent. Schodek rozpočtu v příštím roce podle ministryně bude "vyšší", ale konkrétní číslo uvést nechtěla. Vláda nemá v plánu zvyšovat daně, uvedla.

Původně schválený schodek pro letošek byl 40 miliard korun, ale vláda ho kvůli dopadům epidemie koronaviru musela zvýšit nejprve na 200 a poté na 300 miliard korun. Nyní sněmovna projednává vládní návrh na jeho zvýšení až na 500 miliard korun. "Já si prostě myslím, že to bude vyšší deficit, já nechci říct žádné číslo, bylo by to neprofesionální," uvedla. Dodala, že pro to nemá nyní žádné podklady.