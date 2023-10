Kouzelník Macháč zamotal hlavu i tenisovým mazákům, titul ho vrací mezi elitu

Zářil v Davis Cupu a pokračuje i na challengerech. Dvaadvacetiletý tenista Tomáš Macháč o víkendu ovládl turnaj v Orléansu a to ho katapultuje znovu do elitní světové stovky žebříčku. Jak u něj bývá zvykem, dosáhl toho i za použití nejrůznějších tenisových kousků. A to i proti zkušeným mazákům.

Tenhle halový turnaj měl opravdu grády. Ve hře bylo 125 bodů do žebříčku a bezmála dvacet tisíc eur, tedy asi půl milionu korun. To přilákalo některá opravdu zvučná jména. "Když jsme viděli los před turnajem, hned jsem trenérovi říkal, že kdo tady vyhraje, je fakt dobrej. Bylo to neuvěřitelně kvalitně obsazené zkušenými kluky na to, že to je challenger," divil se český tenista, kterému aktuálně patří 118. příčka. Však si stačí rozebrat Macháčovy soupeře na cestě za titulem. Američan Maxime Cressy, někdejší 31. hráč světa. Domácí Constant Lestienne, který se v žebříčku dostal do první padesátky. Další Francouz Benjamin Bonzi, bývalá dvaačtyřicítka. Když k tomu připočteme někdejší světovou sedmičku Richarda Gasqueta a finalistu Američana Jacka Drapera, který si před měsícem zahrál osmifinále US Open, byl to opravdu výživný mix skalpů, které si český tenista připsal. Navíc za celý týden ztratil jen jeden set. "Všechno se sešlo. Hrál jsem tady svůj nejlepší tenis. Jestli jsem tady chtěl uspět, tak to ani jinak nešlo, kvalitou obsazení by to tu obstálo i jako turnaj ATP 250," přiznal český tenista. Macháč zaujal nejen tím, že první set proti takovým hráčům ztratil až ve finále. Ale i způsobem, jakým to dokázal. Některé jeho kousky obletěly sociální sítě. S Lestiennem vyhrál výměnu, ve které bylo 28 úderů a na závěr vyšvihl parádní lob. Proti Draperovi zase pobavil diváky tím, když vyhrál přestřelku u sítě prakticky vleže. No way, Tomas Machac 🔥#ATPChallenger | @opendorleans pic.twitter.com/sTB9UTog9s — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) October 1, 2023 Tím ale francouzské turné pro Macháče nekončí. V týdnu by měl naskočit i do challengeru v Mouilleron-Le-Captif, kde plní roli nasazené osmičky. Ať už tam dopadne jakkoli, v příštím vydání žebříčku by se měl vrátit do první světové stovky.

