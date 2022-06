Tohle se nedělá. Korpatschovou naštvala přemožitelka Sereny Williamsové

Německá tenistka Tamara Korpatschová zkritizovala na Instagramu svou plánovanou deblovou parťačku ve Wimbledonu Harmony Tanovou za to, že se z turnaje ve čtyřhře odhlásila krátce před zápasem 1. kola.

Francouzka Tanová v úterý v nočním duelu vyřadila americkou hvězdu Serenu Williamsovou a ze čtyřhry odstoupila oficiálně kvůli zranění stehna. Předpokládá se, že ve dvouhře bude ve čtvrtek na londýnské trávě pokračovat.

"Napsala mi až dnes ráno. Nechala mě tam čekat až do hodiny před zápasem. Jsem hrozně smutná, zklamaná a naštvaná, že si nezahraju poprvé na grandslamu čtyřhru," napsala dnes na Instagramu Korpatschová, jež vypadla v prvním kole dvouhry. "Není to ke mně fér, tohle jsem si nezasloužila."

Tanová i Korpatschová si měly zahrát čtyřhru na grandslamu poprvé v kariéře, přičemž jen za start v 1. kole by dostaly dohromady 12.500 liber (358 tisíc korun). "Přitom se mě před turnajem ptala ona, jestli si zahrajeme debla. Nebyla jsem to já, kdo se ptal," dodala Němka.

Omluvou pro Tanovou nebyl v jejích očích ani fakt, že Francouzka hrála se sedminásobnou šampionkou Williamsovou do pozdního večera téměř tři hodiny a čtvrt. "Pokud jste zničení den po tříhodinovém zápase, tak nemáte v profesionálním tenisu co dělat. To je můj názor," zakončila svůj kritický příspěvek sedmadvacetiletá Korpatschová.