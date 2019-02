Když prohrát, tak s takhle silným týmem, prohlásil Pála. Uslzené Češky pochválil

před 1 hodinou

Je to úplně nový pocit. Z vrcholu spadly české tenistky do dubnové baráže. Zahrají si ji poprvé od roku 2008, když v Ostravě v těsném souboji podlehly Rumunkám. Kapitán Petr Pála ale nepropadá depresi a svůj výběr za víkendový výkon pochválil.

"Vyhráli jsme dřív tolik těsných zápasů, ale teď to přišlo. Nemůžeme vítězit věčně. Jsem na holky hrdý, nechaly na kurtu všechno. Nic víc nemůžete jako kapitán žádat," uvedl šéf českého týmu.

Do Ostravy přijel soupeř v čele s bývalou jedničkou Simonou Halepovou, ale na těžký los se Pála nechtěl vymlouvat. "Věděl jsem už na začátku, že to bude 50 na 50. To se potvrdilo. Nechci říkat, že to byl těžký los, předně to byl skvělý zápas dvou výborných týmů," uvedl.

Rodačka z Constanty byla ovšem hlavní hrdinkou víkendového boje, protože získala dva body a porazila i českou jedničku Karolínu Plíškovou.

"Hrála výborně, kdyby na konci roku nebyla zraněná, možná je to ještě dneska světová jednička. Pro Karolínu bylo těžké ji porazit. Přijel sem opravdu silný tým, a když prohrát, tak s takovým soupeřem," dodal Pála.

Smutný příběh si prožila Kateřina Siniaková, která v neděli nejdřív slavila výhru v singlu proti Mihaele Buzarnescuové, ale v následném deblu po boku Barbory Krejčíkové nezvládla třísetový boj s duem Irena Beguová, Monica Niculescuová.

Na tiskové konferenci několikrát utírala slzy. "Než přijely sem, tak vyhrály turnaj, takže byly rozehrané a hrály skvěle. V prvním setu to bylo hodně těsné. Za sebe můžu říct, že jsem v závěru asi byla už trochu unavená, protože to pro mě byl opravdu dlouhý den," povzdechla si Siniaková.

Při pauzách za ní přiběhl i masér, aby jí promasíroval unavené svaly. "Byl to dlouhý debl. Chvílemi jsem nohy cítila, ale pomáhal mi tým i Bára, bohužel koncovka z mé strany nebyla nejlepší. Bylo to o pár míčích," dodala.

Její parťačka si zase prožila smutnou premiéru ve Fed Cupu. "Bylo to těžké, ale na to, že to byl můj zápas, jsem tam nechala všechno, jen jsem si myslela, že z toho budu mít větší radost. Celkově to hodnotím dobře, hrála jsem před vyprodanou arenou, když mě bude kapitán opět chtít, tak ráda zase přijedu a budu se těšit na další zápasy," prohlásila s trpkým úsměvem Krejčíková.

Český tým nyní čeká dubnová baráž. Soupeře se dozví v úterý, ale klidně se může stát, že na výsledku nebude záležet, protože ITF uvažuje o rozšíření soutěže pro příští rok a hraní na neutrální půdě podobně, jako nyní zažívá Davis Cup.

"Je to zvláštní, nevíme, co přijde, a resumé se dozvíme až někdy v létě. Ale nedá se nic dělat, čeká nás baráž, a s holkama se s tím nějak popereme. Zatím jsem ani neřešil, koho bychom mohli dostat," uzavřel nešťastný víkend Pála.