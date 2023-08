Začali mě zneužívat. Tenisová superstar vysvětlila zásadní proměnu své osobnosti

Naomi Ósakaová, psychické zdraví a tiskové konference. Spojení, které negativně ovlivnilo kariéru jedné z nejdominantnějších tenistek poslední dekády. Japonská hráčka, která se minulý měsíc stala poprvé matkou, jej nyní nasvítila z nového úhlu. Deprese prý během let zásadně pozměnily její povahu.

V letech, kdy vládla světovému tenisu se japonská superstar potýkala se stále výraznějšími psychickými problémy. Ty se projevovaly zejména při plnění mediálních povinností.

Na French Open 2021 Ósakaová přijela s oznámením, že během grandslamu nebude navštěvovat povinné tiskové konference. Pořadatelé jí napařili pokutu ve výši 15 tisíc dolarů a pohrozili dalšími, ještě mnohem tvrdšími tresty.

Japonka poté z pařížského turnaje odstoupila a svěřila se světu se svými psychickými potížemi. Depresemi prý trpěla už od roku 2018.

Pozornost a vášnivé diskuse vybudilo také její vyjádření, že kontakt s novináři ohrožuje psychické zdraví tenistů.

Z dříve sdílné, upřímné a ochotné dívky se během let stala uzavřená tichá bytost, kterou rozhovory očividně dostávaly do nepříjemného rozpoložení.

Nyní však přišla čtyřnásobná grandslamová šampionka a čerstvá matka s přehodnocujícím vysvětlením. V podcastu Mountaintop Conversations naznačila, že za drastickou proměnu její povahy nemohli novináři sami o sobě, ale různí podnikavci, kteří se snažili slavnou tenistku zneužívat pro vlastní cíle.

"Jak jsem byla pořád známější, objevili se lidé, ze kterých jsem cítila, že mě chtějí zneužít. Kvůli tomu jsem se uzavřela. Viděla jsem, jak se mění moje povaha, a to se mi vůbec nelíbilo," přiblížila bývalá světová jednička svou proměnu.

"V tom okamžiku jsem si pomyslela, že potřebuju pauzu," vysvětlila, proč se začala vyhýbat tiskovkám.

"Už jsem byla ve fázi, že jsem raději zaplatila pokutu, než si tím procházet s mou tehdejší energií," dodala. Problém byl prý čistě v její psychice, nikoli v otázkách žurnalistů.

"Mám velmi otevřenou povahu, říkala jsem věci, které mě dostávaly do problémů. Ale to jen proto, že mám novináře ráda. Nemyslím si, že to vědí, ale ráda s nimi mluvím, ráda jim odpovídám. Je báječné, že někoho zajímám natolik, že mi klade otázky," řekla pětadvacetiletá hráčka.

Zprvu byla Ósakaová za svá rozhodnutí kritizována, později však převládlo uznání za to, jak významně přispěla k debatě o mentálním zdraví profesionálních sportovců.

"Vlastně jsem netušila, co to psychické zdraví je. Když jsem vyrůstala, nikdo o tom nemluvil," uvedla v podcastu. Doplnila také, že její deprese nepramenily z minulosti, temného dětství či jiných traumat.

"Šlo jen o to, jak moc bylo všechno soustředěné pouze na tenis," podotkla.

Od roku 2020 nikdy neodehrála přes dvacet zápasů za sezonu, neuspěla při pokusu o návrat na domácí olympiádě a dosud naposledy se na dvorcích objevila v září 2022.

Na začátku července dvojnásobná vítězka Australian Open i US Open přivedla na svět dceru. Už předtím prozradila, že otcem dítěte je její dlouholetý partner, rapper Cordae.

Na kurty se chce historicky první jednička z Asie bez rozdílu pohlaví vrátit v příští sezoně. Momentálně klesla ve světovém žebříčku do páté stovky.