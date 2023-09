"Jak to udělal?" Macháč nadchl reflexem z jiného světa, očím nevěřili ani Korejci

Je to téměř jistota. Když se Tomáš Macháč objeví v utkání některého z prestižních turnajů, nabídne atraktivní show nebo alespoň jeden výjimečný moment, který obletí sociální sítě. Ve čtvrtek český tenista okouzlil neobyčejnou reakcí v utkání Davisova poháru proti Jižní Koreji.

Dvaadvacetiletý Tomáš Macháč položil základ k nyní již vysoce pravděpodobnému postupu českého týmu ze základní skupiny do čtvrtfinále Davisova poháru.

Po středeční výhře nad favorizovaným Španělem Bernábeem Zapatou Mirallesem přetlačil ve čtvrtek ve Valencii i nepříjemného Korejce Hong Song-čchana.

V Davis Cupu vyhrál rodák z Berouna šestý ze sedmi singlových zápasů, navíc nadchl neobyčejným vítězným úderem, kterých v duelu nasbíral celkem dvaačtyřicet.

V první sadě vrcholící dlouhým dramatickým tie-breakem se Macháč z kritické situace, v níž by čelil dvěma setbolům soupeře, dostal díky fenomenální reakci na síti.

"Jak to udělal? Vypadalo to, že na 99 procent získá míč jeho soupeř. Tohle bylo prostě mimořádné," rozplýval se britský komentátor.

"Macháčovy reflexy jsou z jiného světa," doplnil nadšeně oficiální účet Davis Cupu.

Čech si vychutnával zasloužené ovace, jeho tým včetně nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila vyskočil na nohy a obdivně tleskal, a jak ukazují záběry, vlastním očím nemohli uvěřit ani Korejci.

Macháč po utkání přiznal, že si neuvědomoval přesné skóre, jen věděl, že jde o důležitý míč.

"Tu výměnu jsem zahrál dobře, nabíhal jsem na forhend, zahrál jsem dobrou délku, soupeř mi dal nepříjemně krátký míč a volej se mi úplně nepovedl. Byl jsem ale soustředěný, jako bych šel lovit, a šel jsem po tom balónu, že ho prostě zničím do krosu. Věřil jsem si na to, jinak bych to ani nezahrál," citoval jeho slova Tenisový svět.

Ve zlomku vteřiny dal na své instinkty. "Na poslední chvíli jsem viděl, že trochu vytočil ramena a půjde do lajny. Ale nevěděl jsem, jestli zahraje rychle, nebo pomalu. Byl jsem připravený na cokoliv, měl jsem přehmátnuto na forhendový volej. On zahrál úder středně, tak jsem to tam nakouřil do krosu, vůbec jsem nad tím nemohl přemýšlet. Byl to hrozně důležitý míč a výměnu jsem chtěl moc vyhrát," dodal Macháč.

V Davisově poháru znovu ukazuje svůj potenciál. Kapitán Navrátil deníku Aktuálně.cz již před finálovým turnajem řekl, že má Macháč podle něj na mnohem lepší žebříčkové umístění, než je aktuální 119. místo.

"Český tenis jde nahoru. Jirka Lehečka už je hráčem první třicítky. Obrovské výsledky dělá Jakub Menšík. Ještě bych si přál, aby se trochu posunul Tomáš Macháč, protože si myslím, že má na víc, než co zatím prodává. Má na to, aby byl ve stovce, pořád mu chybí ten krůček," uvedl Navrátil. Kariérním žebříčkovým maximem Macháče je 97. místo.