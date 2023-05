Jak se těším na Wimbledon? Pořád nemám víza, postěžovala si Běloruska Sabalenková

Po roce by se ruští i běloruští tenisté a tenistky měli vrátit na travnatý svátek do Wimbledonu. Jenže měsíc a půl před startem turnaje jedna z hlavních hvězd, rodačka z Minsku Aryna Sabalenková, nemá platná víza do Velké Británie.

Zatím má životní formu. Po triumfu na Australian Open Sabalenková pokračuje v nahánění světové jedničky Igy Šwiatekové z pozice dvojky. Není tak divu, že je natěšená, aby po loňské pauze, kdy kvůli invazi na Ukrajinu na travnatý grandslam Rusové a Bělorusové nemohli, konečně v Londýně hrála. Když ale před pár dny dělala s fanoušky anketu na sociálních sítích, přiznala, že do All England Clubu zatím stále nemůže. Aryna Sabalenka 🇧🇾 non ha ancora la certezza di partecipare al prossimo Wimbledon 👀



Via IG pic.twitter.com/Otjawf1KDx — giovannipelazzo (@giovannipelazzo) May 15, 2023 "Jak se těšíš na Wimbledon?" ptal se jeden z příznivců. Odpověď zněla jasně: "Pořád nemám schválené vízum." Zákaz na loňský třetí grandslam sezony těžce nesla. "Není to jen o Wimbledonu. Šlo o to, že jsem opravdu tvrdě pracovala a cítila jsem se tenisově skvěle, místo toho jsem mohla sledovat zápasy leda v televizi," vzpomínala. Běloruská tenistka momentálně nabírá síly před antukovým grandslamem v Paříži. Po triumfu v Madridu totiž překvapivě vypadla hned ve druhém kole z turnaje v Římě. Na tiskových konferencích musí letos často komentovat svůj postoj k válce na Ukrajině. "Pořád je to stejné, spousta hráčů a hráček mě nenávidí jen kvůli tomu, odkud pocházím. Já Ukrajině nic neprovedla. Jsem ráda, že WTA dělá všechno pro to, aby situaci zvládla co nejlépe," uvedla naposledy v Římě Sabalenková. Pořadatelé Wimbledonu oznámili v březnu, že loňský zákaz vstupu Rusů a Bělorusů opakovat nebudou. Hráči ale nesmí veřejně vyjadřovat podporu ruské invazi na Ukrajinu ani lídrům svých zemí. Tentokrát nebude nikdo z účastníků obhajovat žádné body, protože v loňském ročníku se žádné neudělovaly. Poslední vítězkou Wimbledonu je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Sestřih finálového utkání na turnaji ve Stuttgartu mezi Igou Šwiatekovou a Arynou Sabalenkovou (23.4.2023) 1:46 Sestřih finálového utkání na turnaji ve Stuttgartu mezi Igou Šwiatekovou a Arynou Sabalenkovou | Video: Asociated Press

