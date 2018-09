Hattrick se nekoná. Siniaková s Krejčíkovou prohrály na US Open v semifinále

před 1 hodinou

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková na US Open 2018 | Foto: ČTK

Dvaadvacetileté Siniaková a Krejčíková letos triumfovaly na Roland Garros a ve Wimbledonu. Na US Open se do finále nedostaly.

New York - Tenistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková přišly o možnost slavit grandslamový hattrick. Turnajové jedničky US Open prohrály v New Yorku v semifinále s australsko-americkým párem Ashleigh Bartyová a Coco Vandewegheová. Třináctým nasazeným podlehly 4:6 a 6:7.

Dvaadvacetileté Siniaková a Krejčíková letos triumfovaly na Roland Garros a ve Wimbledonu. Na US Open je tak dělily dvě výhry od třetího grandslamového titulu v řadě, čímž by zopakovaly svůj juniorský deblový úspěch z roku 2013.

Utkání se na dvorci Louise Armstronga hrálo kvůli dešti pod zataženou střechou a Češky se těžko vyrovnávaly s výborným servisem soupeřek. V utkání měly jen dva brejkboly, ale Vandewegheovou ve druhé sadě o podání nepřipravily.

V prvním setu přišla o servis Krejčíková za stavu 4:5 poté, co při třetím setbolu zkazila bekhend. Ve druhém odvrátily první mečbol v desáté hře a v tie-breaku další dva. Ten druhý se štěstím Siniaková, která trefila smeč rámem, ale míč přistál na zadní lajně. Při čtvrtém mečbolu už na volej Barytové nestačila reagovat.

Tři grandslamové deblové tituly v sezoně naposledy získaly americké sestry Serena a Venus Williamsovy v roce 2009. Vyhrát v Paříži, Londýně i v New Yorku jako poslední dokázaly v roce 1998 Jana Novotná se Švýcarkou Martinou Hingisovou.