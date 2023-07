Nad kvalitou Strýcové žasnou i Brazilci. Češka dostává nabídky na turnaj legend

Chtěla se hlavně důstojně rozloučit a teď si v 37 letech zahraje o finále Wimbledonu. Barbora Strýcová po boku Sie Šu-wej září. Přitom v šatně už ji některé vysloužilé hráčky lanaří, ať se hned příští rok přihlásí do turnaje wimbledonských legend.

Zvládají třísetové bitvy i dramatické tiebreaky. Česko-tchajwanský pár už vyřadil čtyři dvojice a chystá se na pátou.

"Já si ještě pořádně ani neuvědomuju, že jsme tady zase v semifinále. Jsou to čtyři roky, co se nám to povedlo naposledy. Zažívám tu taková déjà vu, je to úžasný pocit," rozplývala se Strýcová v rozhovoru pro Eurosport.

V roce 2019 zažila životní pouť Wimbledonem, v singlu uhrála semifinále, ve čtyřhře slavila titul. Nyní má našlápnuto na další deblové finále i přesto, že si mezi tím dala více než dvouletou pauzu od tenisu kvůli mateřství.

"Některé situace už asi neřeším tak zbrkle, mám v životě jiné priority. Ale zase když už jsem v zápase, adrenalin mě sebere a chci vyhrát," přiznala sedmatřicetiletá česká tenistka.

Také její stejně stará parťačka měla dlouhou pauzu kvůli zranění a na čas se z okruhu úplně vytratila, přesto obě září a nad jejich tenisovým uměním žasnou i fanoušci.

Joy to see Strycova play.Serve volley,approach and volley.Used to do that in singles as well,former Wimbledon semi finalist.Entertaining first set #WIMBLEDON @BBCiPlayer 🇫🇷🇧🇷🎾🇨🇿🇾🇹 — Stephen Benson (@srbtennis13) July 11, 2023

"Je radost sledovat Strýcovou, Ten pohyb na síť, servis, volej. Hrála tak i ve dvouhře," napsal například jeden z nich.

"Srší z nich kvalita a zkušenost," napsal na twitteru brazilský sportovní blog Variando Esporte poté, co tenisové veteránky vyřadily ze hry Francouzku Caroline Garciaovou a Brazilku Luisu Stefaniovou.

Nyní ji ale v pátečním boji o finále čeká české derby s Marií Bouzkovou, která hraje se Španělkou Sarou Sorribesovou Tormovou. Pro Strýcovou to nic speciálního není.

"Já se ještě nechci loučit, chci postoupit dál, tak je mi jedno, kdo tam zrovna stojí. Prostě musím předvést svůj tenis," vysvětlila plzeňská rodačka.

Úspěch jí prý přejí i bývalé hvězdy světového okruhu, které na Wimbledonu hrají tradiční turnaj legend jako Slovenky Daniela Hantuchová nebo Magdaléna Rybáriková, ta je přitom ještě o tři roky mladší než Strýcová.

"Není to tak, že by se divily, co tu ještě dělám, ale říkaly, jestli příští rok už budu s nima hrát mezi legendami. Dokonce začaly vymýšlet, kdo by s kým mohl hrát čtyřhru, i když se to ve skutečnosti losuje a nejde ovlivnit. Všechny mi ale takový úspěch přejí," culí se Strýcová.