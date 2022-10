Krejčíkovou nezastavila ani světová jednička, z úchvatné ostravské bitvy bere titul

Barbora Krejčíková otočila dramatické finále na turnaji Agel Open v Ostravě a po vítězství nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou z Polska 5:7, 7:6, 6:3 vybojovala druhý titul ve dvouhře za sebou.

Vítězka předchozího turnaje v Tallinnu zdolala letošní šampionku Roland Garros a US Open poprvé v kariéře za tři hodiny a 17 minut. Při osmé finálové účasti na okruhu WTA získala pátý triumf.

"Mám obrovskou radost. Byl to náročný zápas, ve kterém rozhodoval jeden balonek. Jsem ráda, že jsem to před domácím publikem vybojovala. Je to úžasné, jak lidé přišli, fandili na obě strany a myslím, že jsme si to obě užily. Předváděly jsme neskutečný zápas a mám obrovskou radost, že jsem ta vítězka," řekla Krejčíková v rozhovoru pro O2 TV Sport

Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros Krejčíková uštědřila Šwiatekové první finálovou porážku po více než třech letech. Vedoucí žena světového žebříčku a trojnásobná grandslamová šampionka neuspěla v rozhodujícím utkání o titul naposledy a jedinkrát v dubnu 2019 v Luganu se Slovinkou Polonou Hercogovou. Prohrála po deseti finálových výhrách a deseti posledních zápasech.

Krejčíková se stala první českou vítězkou v Ostravě. Před dvěma lety uspěla na tvrdém povrchu Aryna Sabalenková z Běloruska, vloni triumfovala Estonka Anett Kontaveitová.

"Kdyby mi to někdo řekl dva týdny zpět, kdy jsem byla s prominutím ve sra…, tak bych tomu nevěřila. Teď jsem tady, mám dva vyhrané turnaje a je to neskutečný pocit. Sehrála jsem hodně těžkých zápasů, které jsem vybojovala a otočila. V koncovkách jsem byla mentálně silná. Mám radost, že poté co se mi v singlu nedařilo a byla jsem z toho smutná, tak se vše konečně sešlo a zase začínám předvádět dobrý tenis. Těším se, že na to budu dál navazovat," doplnila Krejčíková, jež laborovala na jaře se zraněným loktem.

Šestadvacetiletá česká tenistka zahájila utkání ve vyprodané Ostravar Aréně nadějně a ve třetí hře měla tři brejkboly. Ani jeden ale nevyužila a Polka čtyřmi vyhranými gamy za sebou utekla do vedení 5:1. Krejčíková zabojovala, odvrátila setbol a vyrovnala na 5:5.

V jedenácté hře si vypracovala Krejčíková další tři brejkboly, Šwiateková však dokázala těžké chvíle ustát. Poté při servisu české tenistky získala vedení 40:15 a na třetí pokus získala sadu po 74 minutách ve svůj prospěch.

Brněnská rodačka v úvodu druhé sady prolomila servis soupeřky a ve čtvrté hře odvrátila tři brejkboly. Za stavu 4:3 už ale také přišla o servis a po vyrovnané koncovce dospěl set do zkrácené hry. V ní Krejčíková utekla do vedení 6:1, využila čtvrtý setbol a vynutila si pokračování. Šwiateková prohrála ve finále sadu po deseti zápasech a 21 vyhraných setech. Krejčíková uspěla v Ostravě i v třetím tie-breaku.

Před rozhodujícím setem si Krejčíková odskočila do zázemí. Obě hráčky si držely servis do osmé hry, kdy česká tenistka prolomila soupeřce servis a podávala na vítězství. Přestože Šwiateková odvrátila pět mečbolů a hecovala fanoušky, při šestém už tenistka z Ivančic uzavřela duel esem.

"Gratuluju ti Báro. Jsi skvělá hráčka. V této sezoně jsme tě moc neviděli, ale jsme rádi, že jsi se dokázala vrátit. Máš velmi stabilní tenis a na okruhu potřebujeme hráčky, jako jsi ty. To je bez debat," řekla Šwiateková, která během slavnostního ceremoniálu nedokázala při ovacích fanoušků skrýt slzy.

Barbora Krejčíková s vítěznou trofejí: