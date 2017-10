Federer zahájil vítězně útok na osmý basilejský titul

před 4 hodinami

Roger Federer zahájil útok na osmý titul z turnaje v rodné Basileji hladkým vítězstvím 6:1, 6:3 v prvním kole nad mladým americkým tenistou Francesem Tiafoem. Druhý hráč světového žebříčku nečelil za 61 minut ani jednomu brejkbolu a měl stoprocentní úspěšnost po prvním podání. Šestatřicetiletý Federer porazil o sedmnáct let mladšího Tiafoea i potřetí v kariéře. Dnes se vyhnul podobnému dramatu jako před dvěma měsíci na US Open, kde ho talentovaný Američan donutil k pěti setům. V druhém kole se Federer utká s Francouzem Benoitem Pairem. Při svých šestnácti startech v Basileji mezi lety 1998 a 2015 postoupil slavný místní rodák dvanáctkrát do finále a získal sedm titulů.

Tenisový turnaj mužů v Basileji (tvrdý povrch, dotace 2,109.285 eur): Dvouhra - 1. kolo: Federer (1-Švýc.) - Tiafoe (USA) 6:1, 6:3, Čilič (2-Chorv.) - Mayer (Něm.) 6:3 skreč, Goffin (3-Belg.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 7:5, Sock (5-USA) - Pospisil (Kan.) 3:6, 7:6 (9:7), 7:5, Mayer (Arg.) - M. Zverev (8-Něm.) 7:5, 7:5, Paire (Fr.) - Johnson (USA) 6:3, 7:6 (7:4), Harrison (USA) - Dolgopolov (Ukr.) 6:4, 6:1. Tenisový turnaj mužů ve Vídni (tvrdý povrch, dotace 2,621.850 eur): Dvouhra - 1. kolo: Thiem (2-Rak.) - Rubljov (Rus.) 6:4, 6:3, Carreňo (4-Šp.) - Pella (Arg.) 6:2, 7:6 (9:7), Ramos (Šp.) - Querrey (6-USA) 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:3), García-López (Šp.) - Anderson (7-JAR) 6:4, 6:4, Novak (Rak.) - Fabbiano (It.) 7:6 (7:4), 7:5, Edmund (Brit.) - Ferrer (Šp.) 6:2, 7:6 (7:5), Pouille (Fr.) - Ofner (Rak.) 6:3, 6:4, Struff (Něm.) - Cuevas (Urug.) 7:5, 6:1.

autor: ČTK

