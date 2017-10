Plíšková dovolila Muguruzaové jen čtyři hry a je v semifinále Turnaje mistryň

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Singapur - Karolína Plíšková je první semifinalistkou Turnaje mistryň. Česká tenistka vyhrála v Singapuru i svůj druhý zápas Bílé skupiny, když Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska smetla ve dvou sadách 6:2, 6:2. Předtím Venus Williamsová porazila Jelenu Ostapenkovou 7:5, 6:7 a 7:5 a připsala si první výhru.

Bez ohledu na výsledek čtvrtečního duelu s šampionkou Roland Garros Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska vyhraje Plíšková skupinu. O druhou postupovou příčku se v přímém souboji utkají Muguruzaová a Williamsová. Ostapenková je vyřazena.

Světová trojka Plíšková si postup do semifinále vybojovala při druhé účasti v Singapuru. Wimbledonské šampionce Muguruzaové dnes stejně jako Williamsové po velmi dobrém výkonu povolila jen čtyři hry a za 62 minut jí oplatila porážku ze srpnového turnaje v Cincinnati. Celkově ji zdolala už posedmé z devíti vzájemných zápasů.

"Krátký proces" po dlouhém čekání

Zápas v Singapuru začal pozdě večer tamního času, protože Williamsová s Ostapenkovou bojovaly více než tři hodiny. "Bylo to docela těžké, protože jsme dlouho čekaly," poznamenala Plíšková v rozhovoru na dvorci.

Hned ve druhém gamu sebrala Španělce servis a od té chvíle nepřipustila vážnější komplikace. V úvodním setu čelila jedinému brejkbolu, který odvrátila, a po 26 minutách ukončila sadu vítězným returnem. O přestávce si zavolala dočasnou trenérku Rennae Stubbsovou, která ji povzbudila, aby pokračovala ve stejném stylu.

Na úvod druhého setu Plíšková navzdory dvěma brejkbolům udržela servis a pak se rychle dostala do vedení 5:0 a 40:0 při podání Muguruzaové. Španělka všechny tři mečboly odvrátila a následně svým jediným brejkem v zápase snížila na 2:5, ale to bylo z její strany vše. Agresivní Plíšková se znovu na returnu dostala do vedení 40:0 a vítězným forhendem čtvrtý mečbol proměnila.

I Plíškovou překvapilo, jak rychlý to byl zápas. "Vždycky jsme spolu hrály těsné zápasy. Tohle je pravděpodobně ten nejjednodušší zápas, co jsme spolu odehrály. Očekávala jsem těžké utkání, takže jsem ráda, že to bylo takhle jednoduché," řekla. Klíč k úspěchu viděla v dobrém podání a rychlém brejku v obou setech.

Vystoupení v Bílé skupině Plíšková uzavře ve čtvrtek od 10:00 SELČ, Muguruzaová s Williamsovou se pak utkají od 13:30 SELČ.

Zápas o naději vyhrála Williamsová

Williamsová i Ostapenková, které své úvodní zápasy v Singapuru prohrály, měly po celý zápas problémy s udržením vlastního servisu. V úvodním setu získala výhodu riskující Ostapenková, která za stavu 5:3 podávala na vítězství v první sadě. Nadějný stav ale nevyužila a sedmatřicetiletá Američanka čtyřmi hrami za sebou získala set pro sebe.

Vyrovnaný zápas plný ztracených podání pokračoval i ve druhé sadě. Za stavu 5:4 měla Williamsová při servisu Ostapenkové mečbol, ale její úder skončil po jedné z delších výměn v síti a hrálo se dál. Lotyška nakonec sadu získala v tie-breaku, ve kterém ztratila jen tři hry.

V rozhodující sadě třikrát Williamsová nedokázala potvrdit brejk. Čtvrtou šanci dostala za stavu 6:5, kdy nezaváhala a proměnila třetí mečbol. Zápas trval tři hodiny a 13 minut a byl třetím nejdelším zápasem v historii Turnaje mistryň.

V případě výhry Plíškové by byla Ostapenková definitivně vyřazena. Muguruzaová si může zajistit postup výhrou bez ztráty setu.

Tenisový Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů):

Bílá skupina: Karolína Plíšková (3-ČR) - Muguruzaová (2-Šp.) 6:2, 6:2, V. Williamsová (5-USA) - Ostapenková (7-Lot.) 7:5, 6:7 (3:7), 7:5.