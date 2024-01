Fascinující přehlídka talentů, žasne svět. Češi v Austrálii předvedou top naděje

Po deseti letech bude mít český mužský tenis hned pět zástupců v hlavní fázi Australian Open. A k tomu dalších devět tenistek. Nevítanou hojnost reprezentantů zařídili především talentovaní teenageři, kteří se protáhli do pavouka z kvalifikace. Jejich výkony neunikly pozornosti zahraničních expertů.

Konec zahřívání, první ze čtyř vrcholů sezonu je tady. Australian Open startuje letos poprvé netradičně už v neděli, aby se organizátoři co možná nejvíc vyhnuli pozdním nočním zápasům.

Češi vyšlou do boje o stříbrné trofeje hned 14 nadějí a opět je o nich pořádně slyšet. I když zřejmě ne o těch, od kterých by se to čekalo nejvíc.

Sezona WTA odstartovala s tím, že v top desítce světového žebříčku svítí hned tři české vlaječky. Jenže forma téhle trojky není momentálně kdovíjaká.

Barbora Krejčíková hned v prvním zápase prohrála, Markéta Vondroušová se z generálky kvůli zranění odhlásila a Karolína Muchová kvůli nekonečnému trápení se zápěstím nepřijela do Melbourne raději vůbec.

A tak víří vody tenisových fajnšmekrů úplně jiná jména. A také mladší. Kvalifikací se úspěšně protáhli teenageři Jakub Menšík, Brenda Fruhvirtová a Sára Bejlek.

"Fascinující. Menšík si v prvním kole zahraje proti Shapovalovovi, a pak je tu Fruhvirtová a Bejlek, absolutní top českých ženských talentů," okomentoval přehlídku českých nadějí v Austrálii britský reportér Chris Goldsmith.

Ano, los si s nimi pěkně pohrál. Na osmnáctiletého Menšíka číhá v prvním kole někdejší desátý hráč světa Kanaďan Denis Shapovalov, který se na okruh vrací po zranění a stále má ještě daleko do své někdejší fazóny.

Šestnáctiletá Fruhvirtová při třetím pokusu o premiérovou výhru vyzve 66. hráčku světa, Rumunku Anu Bogdanovou. Vzdor tomu, že sama je až v druhé světové stovce a během kvalifikace bojovala s úpalem, bookmakeři jí na postup věří.

Nejsilnější soupeřku vyfasovala Bejlek. Její protivnicí bude bývalá finalistka US Open Kanaďanka Leylah Fernandezová. Sedmnáctiletá Češka je ale z kvalifikace rozjetá, ve třech zápasech neztratila jediný set.

"Celkem je v první třístovce WTA osm českých teenagerek. Na zemi s menším počtem obyvatel, než má Londýn, je to ohromující výsledek," napsal na síti X redaktor sportovní rubriky britského zpravodajského webu iNews.co.uk James Gray.

První z nich se na Australian Open představí právě Bejlek a Fruhvirtová. V neděli jde pak do akce i Krejčíková, které se dostane cti otevřít grandslamový program v Margaret Court Areně. A hned první den si zahraje i Tomáš Macháč.