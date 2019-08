Emočně vyždímanou Strýcovou naštvala soupeřka. Dělala, že nemůže chodit

před 31 minutami

Jen těžko se tenistce Barboře Strýcové vrací po životním úspěchu ve Wimbledonu na turnaje. Po triumfu ve čtyřhře a semifinále dvouhry na londýnské trávě se cítila emočně vyždímaná.

"V Londýně jsem ze sebe vydala absolutní maximum. Přiletěla jsem úplně prázdná. Neměla jsem moc odpočinku sama pro sebe. Nastartovat se po takových emocích není lehké," řekla Strýcová po vyřazení v 1. kole grandslamového US Open.

Česká tenistka podlehla až 100. hráčce světového žebříčku, Španělce Alioně Bolsovové po setech 3:6, 6:0, 1:6.

"Byl to nesmírně zvláštní zápas. Ze začátku jsem hrála hrozně, byla jsem pořád ta druhá. Pak jsem si stoupla víc do kurtu a nenechávala se zatlačit. Ve třetím setu ale hrozně zapracovaly nervy," popisovala Strýcová českým novinářům přímo v New Yorku.

Během utkání působila rozčileně, nedokázala se soustředit tak, jako při své wimbledonské jízdě. Rozhodilo ji i chování soupeřky, která se v polovině druhého setu nechala ošetřovat.

"Přišlo mi zvláštní, když dělá, že nemůže chodit. A pak třetí set hraje úplně normálně. Ale podle pravidel se to smí a ona toho využila maximálně," uznala Strýcová.

Z pozice semifinalistky z All England Clubu se zdá vyřazení hned na úvod turnaje v New Yorku překvapením. Možná bylo pro Strýcovou těžší jít na kurt.

"Takhle o tom nepřemýšlím, že bych teď měla porazit půlku pavouku. Ženský tenis je momentálně vyrovnaný. Mrzí mě to, ale pro mě je to těžké se znovu rozjet, navázat na to," řekla.

Strýcová se ve 33 letech na trávě ve Wimbledonu probojovala premiérově do grandslamového semifinále a ve čtyřhře slavila (s parťačkou Sie Šu-wej z Tchaj-wanu) první velký vavřín, díky kterému se stala světovou deblovou jedničkou.

"Myslím na to všechno dost často. Událo se tolik věcí. Někdy mám dojem, že o tom všem nechci mluvit, protože je to pro mě vzácné a křehké. Ten pocit někdy nechci vysvětlovat," uvedla Strýcová. Prožívá úplně nové zkušenosti. "Podobný úspěch se mi povedl poprvé, nevěděla jsem, jak se s ním srovnat, jak ho uchopit."

Po pár dnech volna musela naskočit do tréninku. "Nejradši bych byla, kdyby sezona po Wimbledonu skončila," přiznala. Část roku hraná na betonových kurtech je pro tělo náročnější a US Open Strýcová nemusí. "Je to můj nejneoblíbenější turnaj. Nikdy jsem tu nehrála úplně skvěle, necítím se tu dobře. Není tu klid," uvedla.

Na US Open sice dohrála brzy ve dvouhře, ale má před sebou ještě čtyřhru. Se Sie Šu-wej jsou turnajovými dvojkami. "Nezdálo se mi, že hraju (dvouhru) vyloženě špatně, Spíš se mi nedařilo poskládat balony, úplně jsem si nevěřila chodit víc do kurtu. Necítím se vůbec špatně, v deblu mám parťačku, která mě podrží," řekla.

Do konce sezony zbývají dva měsíce. Po New Yorku jsou na pořadu asijské turnaje a po nich se Strýcová rozhodne, zda bude pokračovat v kariéře. Kdyby měla udělat rozhodnutí nyní, nejspíše by hrála dál.

"Jsem první na světě v deblu a 32. hráčka na singlovém žebříčku, takhle se končí hrozně těžce. Cítím se fyzicky dobře, pořád na to mám. Uvidím, dva měsíce jsou dlouhá doba," řekla.

Plzeňská rodačka nechce dělat unáhlená rozhodnutí. "Hlavou mi běží spousta myšlenek a není jednoduché si je po Wimbledonu porovnat. Opravdu nevím. Tenis hraju celý život, je mou součástí. Není jednoduché se loučit. Fakt nevím. Ještě je to daleko. Myslím si, že vycítím správnou chvíli. Pak to řeknu," uvedla.