Džabúrová si zahraje ve Wimbledonu o trofej. Češka je mezi juniorkami v semifinále

Česko bude dělat vše pro to, aby během předsednictví v Radě Evropské unie padlo rozhodnutí o vstupu Chorvatska do schengenského prostoru. Po jednání s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem to řekl předseda vlády Petr Fiala (ODS). Země podle něj splňuje všechny podmínky. Plenkovič zopakoval, že Chorvatsko chce vstoupit do schengenského prostoru volného pohybu zboží a osob v lednu 2023.

Fiala uvedl, že při neformálních rozhovorech se zástupci zemí EU cítil velkou podporu pro vstup Chorvatska do Schengenu. Předvstupním hodnocením už dříve prošly též Rumunsko a Bulharsko, některé státy ale z různých důvodů vstup těchto dvou zemí blokovaly.

"My si dovedeme představit tuto otázku spojit, ale současně za české předsednictví říkám, že pokud by se to na tom mělo zadrhnout a kvůli tomu posouvat, pak je namístě situaci odblokovat, přijmout Chorvatsko, kde cítím obecný souhlas a nevidím překážky ze strany dalších zemí, a proces ukončit tak, aby Chorvatsko 1. ledna mohlo být členem Schengenu," řekl Fiala.