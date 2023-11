Djokoviče nařkli z čarodějnictví. Sinner ho mohl odstranit, ale zachoval se čestně

Tenisový Turnaj mistrů v Turíně nabídl neobyčejný příběh. V základní skupině mohl do té doby suverénní domácí miláček Jannik Sinner ze hry odstranit největší hrozbu - Novaka Djokoviče. Neučinil tak, zachoval se sportovně, a ve finále pykal. Srbský velikán se v závěrečných kolech jako tradičně rozjel k výkonům, kterým se nedalo konkurovat. Až ho tenisový svět nařkl z čarodějnictví.

Djokovič si v šestatřiceti letech připsal další mimořádný úspěch. Posedmé v kariéře ovládl Turnaj mistrů a překonal Rogera Federera.

Ve víkendových duelech v turínské hale Pala Alpitour přesvědčivě přehrál největší hvězdy budoucnosti, Carlose Alcaraze 6:3, 6:2 a Jannika Sinnera 6:3, 6:3.

"Novak je nejlepší hráč, který se kdy dotkl tenisové rakety. Nejlepší, který kdy chodil po zemi," vydechl obdivně Nick Kyrgios, toho času nehrající Australan, který se zhostil nové role a zápasy komentoval pro Tennis Channel.

"To nikdo nebude rozporovat, Nicku. Alcaraz má úspěšnost servisu 86 procent, a stejně už potřetí přišel o servis. Co je tohle za čarodějnictví?" podivoval se jeho komentátorský kolega Brett Haber během sobotního semifinále proti mladému Španělovi. "Je to absurdní," odvětil finalista Wimbledonu z roku 2022.

Kouzla a čáry srbského génia se hojně diskutovaly i v neděli, kdy Djokovič fenomenálním výkonem na servisu deptal Sinnera.

Nasázel třináct es a zaznamenal takřka nevídanou bilanci: po svém prvním podání vyhrál 91 procent míčů.

V jednoznačné první sadě uhrál Ital na returnu pouhé dva míčky a k jediným dvěma brejkbolům - vzápětí bez problémů odvráceným - se dostal pouze v šesté hře druhého dějství.

Za celý zápas udělal Djokovič jen pět nevynucených chyb. "Prakticky proti tomu nešlo nic dělat," uznal Sinner po utkání svou frustraci.

Sám Srb dovršil dle svých slov "jednu z nejlepších sezon kariéry". Získal v ní tři ze čtyř grandslamových titulů sezony, celkově už jich má čtyřiadvacet a je neohroženě nejlepším tenistou historie. I na Turnaji mistrů ale ukázal hlad a nekonečnou motivaci.

"Je jedničkou, ale pořád chce víc. Neustále chce něco dalšího, něco lepšího," popsal jeho nastavení trenér Goran Ivaniševič.

Když už to vypadalo, že se bude ve světovém tenise po letech měnit vláda, Djokovič zase nastoupil a vyzrál na další z mladších generací.

S Alcarazem prohrál finále Wimbledonu, Sinner zase ve skupině Turnaje mistrů ukončil jeho 19 zápasů trvající vítěznou sérii.

Znovu se však potvrdilo, že Djokoviče porážky stimulují k neutuchajícímu progresu. I v pokročilém sportovním věku se neustále vyvíjí, slovo "uspokojení" nemá ve slovníku. A když už ho někdo porazí, v drtivé většině případů následuje nemilosrdná odveta.

"Jsem velmi pyšný na své výkony proti Alcarazovi a Sinnerovi, pravděpodobně dvěma aktuálně nejlepším hráčům na světě společně se mnou a Medveděvem. Jsem pyšný na způsob, jakým jsem hrál. Musel jsem se zlepšit, musel jsem je přehrát a nečekat, jestli mi náhodou nedarují vítězství. A to jsem udělal. Byl to fenomenální triumf," tetelil se Djokovič po dalším ze svých zápisů do tenisové historie.

Srb přitom vůbec nemusel do závěrečné fáze ATP Finals postoupit. Poté, co mladého Holgera Runeho zdolal až ve třech setech a v úžasné bitvě padl se Sinnerem, neměl postup ze základní skupiny čistě ve svých rukách.

Set si totiž nechal vzít i od polského náhradníka Huberta Hurkacze a musel čekat na to, jak se zachová Sinner.

I kdyby Ital prohrál s Runem, na jeho postupu by se nic nezměnilo, Djokovičovi by však vstupenku do semifinále vytrhl z rukou právě ambiciózní Dán.

Sinner za jasné odmítnutí veškerých spekulací a intrik sklidil pochvalné reakce, podobně jako za své tenisové výkony.

V aktuálním ročníku vyhrál dvaadvacetiletý hráč neuvěřitelných 61 zápasů a v příští sezoně se očekává jeho útok na premiérový grandslamový titul. Proti nestárnoucímu Djokovičovi to ale nebude mít snadné.

"Jeho tělo je v neuvěřitelném stavu. Uvidíme ho v nejlepší možné formě ještě mnoho let," předpověděl Sinner.

Djokovič krátce po skončení Turnaje mistrů potvrdil nejvyšší ambice. Rok 2024 by dle jeho vizualizace mohl být rokem, kdy se zapíše do dějin kouskem, který dosud dokázala realizovat pouze Němka Steffi Grafová v roce 1988.

Bude cílit na takzvaný Golden Slam.

"Pořád můžu vyhrát olympiádu i všechny grandslamy v jediném roce. Vždycky jsem měl jen ty nejvyšší cíle a to se nezmění ani v příštím roce. Pořád mám chuť dokázat velké věci," uvedl Djokovič.