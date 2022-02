Djokovič je připraven kvůli očkování obětovat další grandslamy

Světová tenisová jednička Novak Djokovič v rozhovoru pro BBC uvedl, že raději vynechá další grandslamové turnaje, než by se nechal donutit k očkování proti koronaviru. Čtyřiatřicetiletý Srb nechce být spojován s antivaxerským hnutím, ale věří ve svobodu volby jednotlivce.

Neočkovaný Djokovič byl v lednu deportován z Austrálie po jedenáctidenních tahanicích, během nichž mu byla dvakrát zrušena víza a několik nocí strávil v detenčním hotelu pro imigranty. Nedostal tak možnost obhajovat na Australian Open loňský titul a zaútočit na rekordní 21. grandslamový triumf, který nakonec získal jeho letitý rival Rafael Nadal ze Španělska.

Vzhledem k pokračující pandemii není vyloučeno, že očkování bude podmínkou i pro start na dalších letošních grandslamech a jiných turnajích. "Ano, to je cena, kterou jsem ochoten zaplatit," odpověděl Djokovič na otázku, zda kvůli svému postoji obětuje účast na Roland Garros či ve Wimbledonu.

"Rozhodnutí, která mají vliv na mé tělo, jsou pro mě důležitější než tituly nebo cokoli jiného. Snažím se být v souladu se svým tělem, co nejvíce to jde," uvedl Djokovič. "Vždy jsem se hodně zajímal o zdraví, duševní pohodu či výživu," připomněl bělehradský rodák. Dodal, že na jeho rozhodnutí neočkovat se mělo částečně vliv i to, jaký pozitivní dopad na jeho kariéru měly změny stravy a spánku.

Z Austrálie byl Djokovič definitivně vyhoštěn poté, co ministr pro imigraci Alex Hawke zrušil jeho víza kvůli obavám, že by tenistova přítomnost v zemi mohla povzbudit odpůrce očkování. V rozhovoru s BBC nicméně Djokovič odmítl nálepku antivaxera. "Nikdy jsem nebyl proti vakcinaci. Ale vždy jsem podporoval svobodu vybrat si, co si dáváte do svého těla," řekl jeden z nejlepších tenistů historie, jenž byl očkován v dětství.

Svou vakcinaci proti covidu-19 Djokovič pro budoucnost nevyloučil. "Udržuju si otevřenou mysl. Chápu, že všichni na světě se maximálně snaží virus zvládnout a doufejme, že brzy bude (pandemie) konec," uvedl vítěz 86 turnajů ATP Tour.

Na okruh by se měl Djokovič vrátit příští týden v Dubaji, kam očkování nepotřebuje.