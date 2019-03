Devět titulů k nesmrtelnosti. Těžká výzva, ale chci hrát i v roce 2020, hlásí Federer

před 39 minutami

Výčet jeho rekordů by vydal na hustě popsaný sešit. Není pochyb o tom, že Švýcar Roger Federer se navždy zapsal do historie světového tenisu. V sobotu navíc pokořil další milník, když vyhrál 100. turnaj v kariéře. Na planetě ale existuje jeden hráč, který má o devět trofejí víc, Američan Jimmy Connors. Sedmatřicetiletý Federer ví, že překonat i tuto metu bude už extrémně těžké. V Dubaji však přiznal, že chce na kurtech stát ještě i v roce 2020.

Dvacetinásobný grandslamový vítěz, třicetinásobný grandslamový finalista, osminásobný šampion Wimbledonu, největší stálice mezi světovými jedničkami a teď i druhý tenista světa, který má v kolonce počtu titulů trojciferné číslo.

"Popravdě? Rozhodně jsem nepřijel do Dubaje s tím, že tady vyhraju, vždyť jsem od Austrálie nehrál zápas," přiznal Federer poté, co ovládl sobotní finále nad Stefanosem Tsitsipasem, který ho právě letos v Melbourne vyřadil z grandslamu.

Ve Spojených arabských emirátech s dvacetiletým mladíkem zametl hladce ve dvou setech, stejně jako o den dřív s dvaadvacetiletým Bornou Čoričem. Pokud měli kritici obavu, že Švýcar už souboj s dravým mládím začíná prohrávat, tohle byla rázná odpověď.

"Samozřejmě cítím hlubokou satisfakci. Vím, co to znamená, pohybovat se v tenisu tak dlouho a pořád vyhrávat," uvedl Federer.

Na zaokrouhlení kariérní statistiky čekal od loňského října, kdy ovládl podnik v rodné Basileji. Nyní čelí otázkám, kdy dotáhne náskok Jimmyho Connorse, který opanoval 109 turnajů ATP.

"Každý se mě ptá, ale to je je těžká výzva. Vyhrávat tituly není snadné, potřebujete pět vítězství v pěti nebo šesti dnech. Na to potřebujete být v kondici, někdy můžete mít smůlu na los, na program, nemusí vám turnaj sednout, ovlivňuje to spousta faktorů," vysvětluje Švýcar.

Pro mnohé odborníky je Federer absolutním králem už teď, protože Connors v 70. a 80. letech minulého století získal hned 59 ze svých 109 titulů na podnicích nižší kategorie, tedy zhruba kvalitou na úrovni dnešní podniků ATP 250.

"Koho to zajímá? Titul je titul. A získat ho na turnaji 250 je i tak hodně těžké. Myslím, že to, co se Jimmymu povedlo, je prostě neobyčejné," dodává skromně tenista, který má na kontě 25 triumfů z "dvěstěpadesátek".

Když zvedl nad hlavu svou 100. trofej pro vítěze, moderátor závěrečného ceremoniálu se ho zeptal, zda nyní v 37 letech může říct, zda za rok bude v Dubaji letošní úspěch obhajovat. Federer pak bez dlouhého přemýšlení potvrdil, že hodlá stát na kurtu i v příštím roce.

"Je tu přede mnou výzva, mám plán tu obhajovat, určitě přijedu. Pořadatelé za mnou přišli už před turnajem, jestli bych tu mohl oznámit, zda přijedu příští rok, a já nevidím důvod, proč bych měl říct ne. Moc si to tu užívám," prohlásil.

Jedinou překážkou by mohlo být zdraví, které se ale hrající tenisové legendy zatím drží i kvůli chytře volenému programu s menším počtem odehraných akcí.

"Jeden takový zásadní moment v kariéře jsem zažil, když jsem v roce 2016 podstoupil operaci kolene. Věděl jsem tehdy, že se chci na okruh vrátit, ale nevěděl jsem, jestli to bude stejné jako před tím. Teď se za tím můžu ohlédnout a hrát bez bolesti," září štěstím Federer.

Jasné je, že letos bude po třech letech hrát i antukové turnaje. Jak to bude vypadat v plánované olympijské sezoně ještě jasno nemá, ani jestli boje pod pěti kruhy v Tokiu absolvuje.

"Vůbec nevím, protože netuším, jak bych se mohl kvalifikovat. A pokud nějak ano, nevím, jestli ještě pak v létě budu hrát," uvažuje.

Pro olympijskou kvalifikaci by potřeboval reprezentovat Švýcarsko i v Davis Cupu, který se ale po zavedení novinek a osmnáctičlenného finále Federerovi nezamlouvá.