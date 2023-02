Dcera hokejisty i nová Hingisová. Pod rukou Cetkovské ožívá další tenisová generace

Nová sezona a další vlna talentovaných českých juniorek na obzoru. Tenisová kapitánka Petra Cetkovská má pod palcem novou trojici hráček v reprezentaci do 14 let. Trio Veronika Sekerková, Sofie Hettlerová a Sára Oliveriusová.

Minulou sezonu se nejlepším českým tenisovým týmem sezony stalo trio Laura Samsonová, Alena Kovačková a Eliška Forejtková, které v Prostějově ovládlo reprezentační mistrovství světa do 14 let. Teď jdou do akce jejich nástupkyně.

Pod stejnou kapitánkou Petrou Cetkovskou se v totožné kategorii letos představují Veronika Sekerková, Sofie Hettlerová a Sára Oliveriusová.

Od čtvrtka do neděle je v Rakovníku čeká finále Winter Cupu, což je takové mistrovství Evropy do 14 let. A Češky budou patřit k absolutním favoritkám. Vždyť všechny tři patří do první desítky evropského žebříčku této věkové třídy.

"Všechny máme stejný cíl, za kterým jdeme. Chceme vyhrát zlato pro Českou republiku. Vnímáme úspěchy starších holek, ale i my už máme úspěchy s reprezentací, na které bychom chtěly navázat," řekla Aktuálně.cz Veronika Sekerková.

Naráží tak na triumf na Summer Cupu do 12 let, tedy také na evropském šampionátu. Pro letošní sezonu bude vrcholem této generace reprezentantek letní mistrovství světa v Prostějově.

Sekerková coby dvanáctiletá hráčka před dvěma roky ovládla individuální ME v akademii Rafaela Nadala. Trenéři ji přirovnávají k Martině Hingisové, kvůli jejímu postavení blízko čáry a hraní balónů brzy po odskoku.

Tenis v krvi má také Sofie Hettlerová, jejíž maminkou je Eva Krejčová, někdejší 184. hráčka na okruhu WTA, která trénuje v TK Škoda Plzeň a ujala se i své dcery.

To Sára Oliveriusová má zase slavného tatínka. Michal Oliverius hrál extraligu za Litvínov a 1. ligu za Mladou Boleslav. Dcera se ale vydala tenisovou cestou a sní o tom, že jednou vyhraje Wimbledon.

Na všechny teď dohlíží bývalá tenistka Petra Cetkovská jako kapitánka týmu a hráčky si ji nemůžou vynachválit.

"Petra je takový uklidňující článek, který se snaží dostat nás do pohody. Chápe, že každá z nás je úplně jiná. Každá z nás je zvyklá na jiné tréninkové podmínky, máme jiné předzápasové rituály a toto všechno respektuje, což je moc důležité," chválí Sekerková bývalou 25. hráčku světa.

Evropský turnaj probíhá v Rakovníku od čtvrtka do neděle, o šampionovi se rozhodne pavoukem, do kterého se kvalifikovalo osm zemí. Vedle Česka také Německo, Francie, Belgie, Maďarsko, Polsko, Srbsko a Turecko.