Davis Cup se třese. Tenisté podporují konkurenční soutěž, půjde v ní o miliony i body

před 1 hodinou

Vedení mužské tenisové organizace ATP oficiálně představilo novou týmovou soutěž, jež bude volně navazovat na bývalý Světový pohár. Takzvaný ATP Cup pro 24 týmů bude mít premiéru v lednu roku 2020 ve třech dosud neupřesněných městech v Austrálii a bude generálkou na úvodní grandslam sezony.

Tenisté budou na ATP Cupu bojovat o podíl z celkové dotace 15 milionů amerických dolarů a až o 750 bodů do světového žebříčku.

Nová soutěž bude přímou konkurencí nového formátu Davis Cupu a jeho finálového turnaje v Madridu, který se bude konat jen o šest týdnů dříve.

Elitní světoví tenisté už dříve uvedli, že pokud by si měli vybrat, dali by přednost akci "své" ATP, což dnes potvrdila i světová jednička Novak Djokovič. "Líbí se mi to, je to akce ATP, nás hráčů, budeme dostávat body do žebříčku a bude to ideální způsob, jak zahájit sezonu," řekl během dnešní prezentace na Turnaji mistrů v Londýně Djokovič, jenž je prezidentem hráčské rady.

Zápasy na ATP Cupu se budou hrát na dva sety a duely budou tvořit dvě dvouhry a čtyřhra. Čtyřiadvacet týmů bude rozděleno do šesti čtyřčlenných skupin a osm nejlepších ze skupinové fáze postoupí do čtvrtfinále. Poté se už bude hrát vyřazovacím způsobem. Týmy může tvořit až pět hráčů a rozhodujícím kritériem pro kvalifikaci do turnaje bude žebříčkové postavení jejich nejlepšího singlisty.

Současné 71. místo české jedničky Tomáše Berdycha by českému týmu účast v soutěži nezaručovalo.

Dřívější Světový pohár družstev se hrál v letech 1978-2012 na antuce v Düsseldorfu v květnu před Roland Garros. "Teď ho přinášíme zpět, ale mnohem větší. A hráči za ním stoprocentně stojí," uvedl prezident ATP Chris Kermode.

Mezinárodní tenisová federace ITF představila v srpnu nový formát Davis Cupu, na němž se podílela investiční skupina Kosmos španělského fotbalisty Gerarda Piquého. Listopadový termín finálového turnaje v Madridu pro 18 týmů kritizovali někteří špičkoví hráči včetně Djokoviče, Švýcara Rogera Federera či Němce Alexandera Zvereva, účast na domácí půdě naopak přislíbil Španěl Rafael Nadal.