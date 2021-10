Další český zázrak, Bejlek v patnácti rozebírá dospělé. Mimořádné, žasne Novák

Českému tenisu pomalu dospívá další pozoruhodná generace hráček. Ke zlatému triumfu národního týmu na nedávném juniorském Poháru Billie Jean Kingové výrazně přispěla i Sára Bejlek. Tenistka prostějovského klubu je v pouhých patnácti letech v nejlepší čtyřstovce světového žebříčku dospělých.

Sára Bejlek zažívá v posledních letech prudký vzestup a aktuálně se řadí mezi největší naděje českého tenisu. V turecké Antalyi minulý týden vyhrála všechny čtyři své dvouhry bez ztráty setu a společně s Brendou Fruhvirtovou a Nikolou Bartůňkovou pozvedla nad hlavu vítěznou trofej pro světové šampionky.

Tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou ale nevyniká "pouze" v juniorské kategorii. V létě v Olomouci ovládla turnaj dospělých žen a učinila tak stylem, jehož suverenita šokovala nejen českou tenisovou veřejnost.

Patnáctiletá tenistka se do soutěže dostala díky divoké kartě, před prvním zápasem byla 1004. hráčkou světa. Jenže pak nakopla motory a v pěti zápasech na hanácké antuce ztratila jediný set.

Vyřadila třeba bývalou hráčku světové stovky Dalilu Jakupičovou, někdejší nejlepší juniorku světa Diane Perryovou nebo účastnici Wimbledonu Francescu Jonesovou.

Ve finále už vyloženě excelovala. Rozdrtila osmadvacetiletou Argentinku Paulu Ormaecheaovou, bývalou 59. hráčku světa, dvěma "kanáry" 6:0, 6:0.

"Ani neumím popsat, co cítím. Je to pohádka, zázrak,“ nevěřila Češka vlastním očím. V dospělém rankingu rázem vylétla o téměř šest set příček.

Sára Bejlek pomohla mladým Češkám k titulu:

"Překvapilo mě to, to nebudu lhát. Vyhrát ženský turnaj ve věku, kdy teprve začala být juniorkou, je neuvěřitelný úspěch. Neskutečné, co dokázala," rozplývá se Jiří Novák.

Bývalý pátý hráč světa vede v Prostějově juniory a mladičkou Sáru už léta sleduje při tréninku. "Vnímám ji, vím, čeho je schopná. Na svůj věk je mimořádná," potvrzuje.

V minulé sezoně Bejlek ovládla tradiční Pardubickou juniorku. "I to bylo neuvěřitelné. Ve čtrnácti vyhrát turnaj pro hráčky do osmnácti let je zkrátka výjimečné," připomíná Novák.

Podle bývalého daviscupového reprezentanta je už nyní komplexní hráčkou.

"Hraje extrémně rychle, šlape do toho na 150 procent. Navíc má neskutečný cit pro balon. Výborně čte hru a je v dobrém slova smyslu drzá. Nebojí se hrát zdravě a odvážně i proti o mnoho zkušenějším hráčkám," popisuje bývalý daviscupový reprezentant a semifinalista Australian Open z roku 2002.

Sára Bejlek a Dominic Thiem:

Jak Bejlek kupí úspěchy, neustále tím krmí své sebevědomí. "Má už něco nahráno. Už ví, že může hrát proti komukoli. Ví, že si může proti každé soupeřce dovolit svou útočnou hru."

Novák rovněž vyzdvihuje charakter dalšího z českých tenisových zázraků. "Je pracovitá, pečlivá, pilná. Chce trénovat, chce se zlepšovat a to je vždycky základ úspěchu. Umí všechno, teď je to jen o tom, pořád se ve všech aspektech a herních variantách zdokonalovat."

Bejlek je jednou z mnoha velkých českých nadějí, které se postupně osmělují i v dospělé kategorii.

"O budoucnost se nemusíme bát. Naše juniorky jsou neskutečné. Jsou tu sestry Fruhvirtovy, Bartůňková, Linda Nosková a další. Troufnu si říct, že tam je osm až deset velice šikovných holek, které se případně mohou dostat do nejužší světové špičky," věří Novák.

Loni v létě Sára Bejlek trénovala v akademii Rafaela Nadala: