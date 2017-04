Nespoléhám jen na karty. Jsem připravena se poprat i s juniorkami, hlásí po návratu Šarapovová

před 53 minutami

Ruská tenistka Maria Šarapovová má za sebou první vítězný zápas po odpykání patnáctiměsíčního trestu za doping. Novinářům po duelu s Robertou Vinciovou přiznala, že by jí nevadilo probíjet se v turnajích kvalifikacemi.

Praha - Tohle snad tenisový turnaj ve Stuttgartu nepamatuje. Do místnosti pro tiskové konference se namáčklo na dvě stovky novinářů. Po 15 měsících totiž mezi ně přišla po odehraném zápase Ruska Maria Šarapovová, která se po odpykání dopingového trestu vrátila vítězstvím proti Italce Robertě Vinciové.

"Chyběl mi ten pocit, když musíte na kurtu řešit situace tak, abyste pak došli k vítězství," odpověděla hned na první otázku bývalá jednička, aby uvedla, co jí během pauzy scházelo nejvíc.

S Vinciovou si poradila poměrně snadno ve dvou setech 7:5 a 6:3, i když hned první servis zápasu ztratila. Novináře tak logicky zajímalo, jestli za to mohla nervozita z toho, jak ji diváci ve Stuttgartu přijmou.

"To není to, na co se soustředíte, protože trávíte tolik měsíců tréninkem, chcete být především připraveni na zápas a soustředit se na něj, ne na diváky. Samozřejmě, že v mé hře byly chyby, ale je to proces," uvedla nyní třicetiletá tenistka.

Nejčastěji ale odpovídala na to, co říká na negativní reakce jiných hráčů kvůli tomu, že dostává divoké karty do hlavních fází turnaje.

"Dostala jsem možnost od ředitele turnaje tu hrát, ale neznamená to, že mi dávají trofej pro vítězku. Pořád tu musím vyhrát zápasy, abych ji získala, a to je moje práce," odpověděla.

Sharapova im Anmarsch: Der Pressekonferenzraum in der Porsche-Arena platzt aus allen Nähten. #PTGP2017 pic.twitter.com/69C5JOSfqQ — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) April 26, 2017

Z toho, co o ní prohlásily i ty největší hvězdy v čele s Agnieszkou Radwaňskou, Angelique Kerberovou nebo Andym Murraym, si nic nedělá. "Nemůžu kontrolovat, co o mně budou lidé říkat, můžu kontrolovat jen to, jak si povedu na kurtu. Vím, že můj návrat je téma, vždyť je tu asi 200 akreditovaných novinářů, ale není mou prací sledovat, co o mně kdy kdo řekl a jestli to bylo něco osobního."

"Dnes pro mě začala nová cesta"

Ruská tenistka má momentálně zajištěné divoké karty pro antukové turnaje až do French Open, tam zatím žádný příslib účasti v hlavní soutěži nemá. "Paříž je úžasné město a ráda bych toho byla součástí, ale neupínám se k tomu, jestli tam budu hrát. jestli dostanu kartu. Je to ještě daleko. Soustředím se na tenhle turnaj ve Stuttgartu," tvrdí.

I kdyby "volnou vstupenku" na grandslam nedostala, vadit jí to prý nebude. "Jsem připravená hrát mezi juniorkami, když budu muset, myslím, že všichni ví, jaký jsem bojovník a že to dokážu," pousmála se.

Postupem do osmifinále si připsala prvních 55 bodů do žebříčku a figuruje zhruba na 510. místě žebříčku. Nad kauzou kolem jejího zakázaného užívání meldonia už nepřemýšlí.

"Pro mě je tohle nová cesta, která začala právě dnes. Jsem typ člověka, který nezůstane dlouho naštvaný. Spousta lidí se mě během té pauzy ptala, jestli už se těším na duben, ale já si užila i to období bez tenisu, měla jsem čas na věci, které jsem od svých dvaceti nestíhala, studovala jsem, pracovala, a teď zase obracím stránku," dodala Šarapovová, kterou v příštím zápase čeká krajanka Jekatěrina Makarovová.

autor: Miroslav Harnoch

