Na Šarapovové nechceme vydělat, hájí se Stuttgart. Na turnaj poprvé přijeli i z New York Times

Maria Šarapovová se ve středu vrací po dopingovém trestu. Je s ní zacházeno příliš benevolentně? Ředitel turnaje ve Stuttgartu si to nemyslí.

Praha/Stuttgart - Lístky na turnaj ve Stuttgartu už byly prakticky prodané, když pořadatelé turnaje oznámili účast po dopingovém trestu se vracející ruské tenistky Marie Šarapovové. Tvrdí to ředitel místní Porsche Tennis Grand Prix Markus Gunthardt ve snaze bránit se nařčením, že chtěl německý turnaj na účasti kontroverzní megahvězdy vydělat.

Zároveň Gunthardt v rozhovoru pro španělský El Espaňol odmítl, že by organizátoři kvůli Šarapovové, jež obdržela divokou kartu, ohýbali pravidla. Celá řadě tenistek se nelíbilo posunutí prvního zápasu ruské hráčky až na středu, tedy na den, kdy vyprší její patnáctiměsíční distanci za užití nedovoleného meldonia.

"Ten termín, to je jen náhoda. My jako turnaj jsme neudělali nic zvláštního. Středa je třetí den turnaje a ona se zrovna vrací. Každý rok nás hráčky žádají, abychom je nechali hrát ve středu, takže to není nic neobvyklého. Loni jsme ve středu měli hned pět zápasů prvního kola. Pravidla jsme neměnili, nic takového," uvedl.

Ředitel se bránil jakékoli možnosti, že by pořadatelé chtěli z účasti Šarapovové těžit, nebo jí jakýmkoli způsobem protežovali. "Nedali jsme jí divokou kartu, abychom prodali víc lístků. Když jsme to oznámili, skoro všechny lístky byly prodané," vysvětlil.

Podle Gunthardta je pro německé fanoušky mnohem atraktivnější účast domácí hvězdy Angelique Kerberové. "Máme světovou dvojku a to se nestalo od dob Steffi Grafové, takže je to tady velká věc. Větší, než comeback Šarapovové. Devadesát procent publika přijde kvůli Kerberové," prohlásil.

Na druhou stranu potvrdil enormní zájem ze strany médií. "Neuvěřitelné, měli jsme víc než dvě stovky žádostí. To je pro nás nemožné, nejsme grandslam. Byli jsme nuceni některé odmítnou. Byla to výzva, ale zároveň příležitost. Nikdy se nestalo, že by k nám přijely noviny jakou jsou New York Times a pravděpodobně už se to nikdy v budoucnu znovu nestane," poznamenal.

Ředitel ostře sledovaného stuttgartského podniku, do něhož tedy vstoupí Šarapovová ve středu večer zápasem proti Italce Robertě Vinciové, se také vyjádřil obecně k dopingovému případu ruské hráčky. Šarapovovou hájil.

"Nesnažila se podvádět, jen udělala velmi vážnou chybu. Brala něco, co bylo legální, po dobu deseti let a pak se to najednou zakázalo. Jak to mohla vědět? Neznáme přesné odpovědi, ale je to tak, že od začátku za vše převzala odpovědnost. Myslím si, že vše udělala dobře, zaslouží respekt za své chování. Nehrála patnáct měsíců, teď má plné právo zase soutěžit," řekl Gunthardt.

