Cibulková v kožichu vyvolala bouři. Jsi sadistická atrapa člověka, píší jí Slováci

před 50 minutami

Slavná slovenská tenistka řeší pořádný skandál. Fotografii ze svého Instagramu sice rychle smazala, už ale bylo pozdě.

Vítězka Turnaje mistrů z roku 2016 a slovenská tenisová modla je známá jako velká milovnice módy. Tentokrát ale výrazně překročila hranici a na vlastní kůži poznala zlobu fanoušků. Během pár minut proti sobě poštvala stovky lidí a názor na ni rázem změnili i její největší obdivovatelé.

Na svůj instagramový účet Cibulková umístila svou fotografii ve spodním prádle a zářivě bílém kožíšku. Podle ekologů se luxusní kousek od Valentina vyrábí z bílé opice.

To se sice tenistka později prostřednictvím svého stylisty snažila dementovat, jenže vzhledem k tomu, že se dlouhodobě nijak netají láskou k oblečení vyráběného ze zvířecí kůže, vytočené Slováky (a nejen je) už si zpět na svou stranu nezískala. Těch, kteří se Cibulkové zastávají, je zanedbatelné minimum.

Fotografie se nyní šírí světem sociálních sítí a rozzuřených reakcí přibývá. "Jsi jen ubohá sadistická atrapa člověka," zní jeden z mnoha vzkazů.

Nechutná, odporná, povrchní, tupá nebo prázdná. To jsou další nejčastější adjektiva, jimiž je Cibulková momentálně ze všech stran zasypávána.

Slovenská organizace Eko-inak na svém facebookovém profilu zveřejnila nelichotivou reakci, kterou od pondělí sdílejí stovky lidí. Píše se v ní mimo jiné: "Co se musí stát člověku, když má potřebu nosit na sobě kožich z opice? Proč dokáže být tak krutý, jen kvůli společenskému postavení? Když ví, že při výrobě umírají desítky živých tvorů, kteří žili bídný život, byli týraní, jen aby si tenhle 'luxus' někdo koupil a cítil se v něm krásnější nebo lepší?"

Organizace také vyzývá k tomu, aby se podobné věci ve většinové společnosti přestaly tolerovat.

"Jakého člověka potěší smrt opice? Tvor tak podobný svou DNA člověku. To je něco nereálného. Jsou to desítky opic, které byly násilně usmrcené pro konkrétní módní doplněk. Pro pár fotek. Kousek, který bude viset v šatníku. Vedle dalších mrtvol. Co jsme to za lidi, že to akceptujeme a považujeme za normální? Odpor bere jako 'výkřiky ochranářů'. Něco, co se netýká většiny."

S reakcí přispěchal dvorní stylista devětadvacetileté tenistky, Andrej Kusalík. Ten pro slovenský deník Nový Čas prohlásil, že kožich není z opice.

"Je to sice kožich od Valentina, ale je to kožich z kozy. Z opic se kožichy nedělají," uvedl. Sama Cibulková nicméně v minulosti v některých rozhovorech o kožichu vyrobeném z opice sama mluvila.

Kusalík pak pokračoval v obraně tenistky před rozezlenou veřejností. "Jsem toho názoru, ať si každá žena nosí, co chce. Ano, velké módní domy odmítají dělat věci z exotických kůží nebo z pravých kožešin. Dominika se netají tím, že nosí kabelky z krokodýla nebo pštrosa, kožichy z norků a koz. Jsou to všechno věci, které jsou z legálních módních domů, nejde o černý trh."

Na závěr se stylista pustil do hlubší polemiky na téma oděvnictví a ekologie.

"Nemělo by se začínat u samotného klienta, ale možná spíš u firem, které ty věci produkují. A měli bychom se podívat na děti z třetího světa, které musí šít oblečení do masových řetězců, kde kolekce končí po dvou měsících v totálních slevách. Vznikají obrovská kvanta, která mají na naši planetu o hodně větší dopad než to, když někdo nosí kožich z pravého zvířete," konstatoval.

"Nepochybuji o tom, že zvířata tím trpí, ale myslím si, že kožichy, které si kupuje Dominika, jsou na největší světové úrovni. Vydělává si na ně svou tvrdou prací," podotkl Kusalík na závěr.