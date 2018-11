Muž, který zabil Davis Cup? Piqué už řadí zpátečku, revoluce se mění v blamáž

před 2 hodinami

118 let trvající tradice skončila o uplynulém víkendu ve francouzském Lille, kde se Chorvaté stali šampiony letošního ročníku Davisova poháru. Posledního, hraného podle notoricky známých pravidel. Mezitím se situace kolem nového modelu soutěže významně zamotává a průšvih visí ve vzduchu.

Jeden z nejslavnějších fotbalistů dekády. Mistr světa, Evropy, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů a čerstvý člen elitního klubu hráčů, kteří v nejslavnější fotbalové soutěži světa odehráli sto zápasů.

Nesmrtelná ikona slavné Barcelony. Gerard Piqué.

Nejnověji muž, jenž je hlavní postavou "vraždy Davis Cupu". Tak fatálně a mnohdy ještě hůř označuje revoluční změny schválené od příštího ročníku celý zástup vlivných tenisových osobností.

Jednatřicetiletý Piqué stojí v čele investiční skupiny Kosmos, kterou si Mezinárodní tenisová federace ITF najala na proměnu stagnujícího, avšak stále velmi prestižního a ceněného klání národních týmů.

Pouhých pár měsíců po letním schválení změn je ale jasné, jak moc byly protesty odpůrců opodstatněné.

Nový Davis Cup je přijímán stále vlažněji. Ukazuje se trestuhodná nepřipravenost celého projektu. Nic se nevyjasňuje, jedna za druhou přibývají nové komplikace. Piquému a celé ITF hrozí spektakulární blamáž.

Kritici doteď nechápou, proč bylo nutné dát kontrolu nad soutěží třetí straně, tedy Kosmosu. Zvlášť když investiční skupina uspěla bez pevného termínu v tenisovém kalendáři, bez jasného souhlasu špičkových hráčů i bez jakýchkoli garancí, že se slibovaná obří finanční injekce ve výši 25 miliard korun během 25 let skutečně vrátí.

Vidina velkých peněz pochopitelně největší měrou zatemnila veškerou opatrnost i zdravý rozum. Neméně ale na tenisové funkcionáře zapůsobila hvězdná aura Gerarda Piquého.

Na klíčovém hlasování v srpnu v americkém Orlandu byl lídr Kosmosu obletován především prezidenty menších federací, fotila se "selfíčka", rozdávaly podpisy, což v souvislosti s vlekem dalších událostí působí ještě o mnoho absurdnějším dojmem než tehdy.

Piqué nejprve mluvil o tom, že se týdenní finálový turnaj Davis Cupu bude konat v listopadu. Narazil ale na nesouhlasné reakce mnoha hráčů, kteří nechtěli přijít o vždy velmi očekávané volno na konci sezony.

Krátce po srpnovém úspěchu v Orlandu přispěchal s návrhem hrát v září po US Open. Prý po rozhovorech s tenisty.

Jenže tím si proti sobě popudil jednoho z nejvlivnějších, Rogera Federera. Ten totiž ve stejném termínu pořádá Laver Cup, zajímavé klání mezi hvězdami nabitými týmy Světa a Evropy, které působivě odstartovalo minulý rok v pražské O2 aréně.

"Je divné, že přijde fotbalista do tenisového byznysu a začne s ním výrazně hýbat," prohlásil tehdy dvacetinásobný grandslamový šampion. A dodal: "Prosím, buďme opatrní. Nesmí se z toho stát Piqué Cup."

K Federerově prohlášení se Piqué poprvé vyjádřil až před pár dny. Ve chvíli, kdy bylo jasné, že jeho "životnímu projektu" začíná pořádně téct do zbrusu nových bot.

"Vím o tom, co Roger řekl. Ale já nechci být protagonista soutěže. Nebude to o mně, vůbec ne," snažil se o zklidnění emocí španělský fotbalista.

V otázce termínu se nakonec vrátil ke druhé půlce listopadu a mohl jen bezmocně sledovat, jak největší tenisové hvězdy ve velkém kategoricky vylučují svou účast.

Další tvrdou ránu na solar urostlého stopera i celé ITF pak uštědřila do určité míry konkurenční a především silnější organizace ATP. Ta neváhala a na nový Davis Cup odpověděla ATP Cupem, ambiciózní týmovou soutěží, která bude mít premiéru v lednu 2020.

Španěl mezitím vsadil vše na jednu kartu. Pořadatelství finálového turnaje svěřil Madridu a roli hlavní hvězdy logicky Rafaelu Nadalovi. "Když máme světovou jedničku, nic víc ani nepotřebujeme," tvrdil neochvějně.

Přišel ale o Novaka Djokoviče, který mezitím Nadala na tenisovém trůnu nahradil. Srbův dříve poměrně pozitivní postoj k novému projektu se záhy naprosto vypařil.

"Dám přednost ATP Cupu. Líbí se mi to, je to akce nás hráčů, budeme dostávat body do žebříčku a bude to ideální způsob, jak zahájit sezonu," řekl Srb. A salva podobných reakcí následovala.

Tenisty přesvědčil vhodný termín, místo konání turnaje pro 24 týmů v Austrálii před prvním grandslamem sezony, možnost zisku až 750 bodů do žebříčku. Celková dotace bude činit 15 milionů amerických dolarů.

Piqué konečně pochopil, že se soupeřem, jakým je organizace ATP, nemohou soutěžit ani pohádkové peníze, ani charisma nedotknutelné fotbalové hvězdy. Nyní začíná couvat.

Minulý týden se v Londýně setkal s velvyslancem tenistů Novakem Djokovičem a zástupci organizací ATP i ITF.

"U stolu nás bylo kolem dvaceti. Všichni jsme došli k tomu, že mít dvě podobně velké týmové akce není ta nejlepší věc. Teď se snažíme hledat kompromisy a najít řešení," prohlásil rodák z Barcelony.

Ve hře je prý jeden společný turnaj.

V roce 2019 se tedy bude hrát finálový turnaj Davisova poháru, o šest týdnů později na začátku roku 2020 nový ATP Cup. Co ale bude dál, těžko předvídat. Nelze tedy v žádném případě vyloučit, že název 118 let staré soutěže skončí v propadlišti dějin.

A fotbalista Gerard Piqué přes veškeré zpětné snahy, zákulisní tahanice, ústupky a kompromisy vstoupí do dějin tenisu jako "muž, který zabil Davis Cup".