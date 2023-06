Češky vyhlíží tenisový poprask i na trávě. Kvitová pod tlakem, Muchová má nahráno

Petra Kvitová

Z Češek není zkušenější šampionka na trávě. Na okruhu je vedle Venus Williamsové ženou s nejvíce tituly na tomto povrchu, vyhrála jich pět, z toho dva na Wimbledonu. Když vstoupí na zelený pažit, drží 75procentní úspěšnost vítězství.

Jenže to s sebou nese i to, že z loňska obhajuje spoustu bodů, konkrétně 470 za titul na podniku v Eastbourne a jeden bodík za účast v Birminghamu. A to je zhruba suma, která ji momentálně drží v první desítce žebříčku.

V Paříži ji přitom letos limitovala bolavá noha. "Já vlastně nikdy nevím, kdy se mi to může vrátit a objevit. Už jsem to měla (před sedmi lety na olympijských hrách) v Riu, když jsem bojovala o bronz. Mám to stoprocentně pár let a proto hraju ve starých botách, které jsou na patě měkčí," vysvětlila.

"Jsem ale ráda, že už je antuka za mnou, a těším se na trávu. Mám v plánu Berlín, Eastbourne a Wimbledon," dodala česká jednička.