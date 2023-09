Češi útočí na senzační výhru nad Španělskem. Macháč přehrál místního rodáka

Čeští tenisté vedou ve finálovém turnaji Davisova poháru nad domácím Španělskem 1:0. První bod získal pro tým kapitána Jaroslava Navrátila Tomáš Macháč, který porazil v úvodní dvouhře na tvrdém povrchu ve Valencii 6:4, 6:4 místního rodáka Bernabého Zapatu.

Vítězný bod může Čechům zajistit v souboji jedniček Jiří Lehečka, který se utká s pětadvacátým hráčem světa Alejandrem Davidovichem.

Do závěrečné čtyřhry nahlásil kapitán Navrátil duo Lehečka, Adam Pavlásek, Španělé by měli hrát s Davidovichem a Marcelem Granollersem. Na turnaji jim chybí světová dvojka a wimbledonský vítěz Carlos Alcaraz, který se po US Open omluvil.

"Přijel jsem sem později, ale od začátku jsem zde chytil rytmus. V rozehrávkách a na tréninku jsem hrál dobře. Do zápasu jsem šel se sebevědomím," řekl Macháč České televizi.

"Atmosféra byla těžká, tlak tam byl. Diváci to vyburcovali a není to jako na ostatních turnajích. Je to vždy těžké. Jak ale mohu reprezentovat Českou republiku, tak se předvedu v dobrém světle, a za to jsem rád," doplnil Macháč.

Ve skupině C bojují o postup také týmy Srbska a Jižní Koreje, vzájemný duel vyhráli v úterý Srbové poměrem 3:0. Do listopadového čtvrtfinále postoupí ze čtyřčlenné skupiny dva nejlepší.

Dvaadvacetiletý Macháč potvrdil, že se mu v týmových soutěžích daří, a Zapatu porazil za hodinu a pětatřicet minut. Rodák z Berouna nepřišel v utkání ani jednou o servis a naopak soupeře dvakrát brejknul.

V prvním setu Macháč rozhodl díky získu soupeřova podání v úvodní hře. V šestém gamu také odvrátil brejkbol. Ve druhé sadě si oba hráči drželi servis do sedmé hry. Český tenista poté proměnil další nabídnutý brejkbol a dotáhl zápas k vítězství.

"Servis byl má nejsilnější stránka. Dával jsem mu málo šancí. A když už nějakou měl, tak jsem se dobře opřel o hru zezadu," dodal Macháč.

Utkání skupiny C tenisového Davisova poháru ve Valencii:

Španělsko - Česko 0:1

Zapata - Macháč 4:6, 4:6.