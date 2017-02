Posledně mi tu fanoušci nepřáli, smál se Federer. Ale letos to bude jiné. Snad stihnu i pivo

před 3 hodinami

V Praze ho přivítalo naplněné Staroměstské náměstí. Osmnáctinásobný grandslamový šampion Roger Federer přijel do Prahy zpropagovat zářijový tenisový turnaj Laver Cup, ve kterém se během tří dnů střetne tým Evropy proti zbytku světa. V českém hlavním městě se objevil poprvé po deseti letech, kdy tu švýcarský tým utrpěl porážku v Davis Cupu. Novinářům přiznal, jak se těší, že tentokrát budou fanoušci na jeho straně.

Co od Laver Cupu čekáte, vyhecovaný turnaj, nebo spíše exhibici?

Bude to těžký turnaj s náročnými zápasy. Nebude to skutečná exhibice. Obě strany budou chtít vyhrát novou trofej, a my s Rafou a Tomášem ze sebe budeme chtít vydat to nejlepší.

Koho vidíte jako favorita?

Evropský tým bude velký favorit. Na papíře to bude jasné, vzhledem k formátu soutěže a nominaci těch nejlepších podle žebříčku. Ale i tým zbytku světa bude mít skvělé tenisty a dobrého kapitána Johna McEnroea, ten soupeře určitě dokáže namotivovat. Já každopádně doufám, že první ročník vyhraje tým Evropy.

Ptají se vás jako jedné z hlavní tváří Laver Cupu i ostatní hráči na okruhu, co to bude za soutěž?

Celá řada tenistů je zvědavá. Spousta z nich dosud nevěděl, co si pod tím formátem představit. Teď se ale začnou prodávat lístky, a věřím, že i dnešní mediální akce v Praze jim řadu otázek zodpoví.

Vedle singlových zápasů se tu budou hrát i ty deblové, po boku koho byste si chtěl čtyřhru zahrát?

Debly už moc nehraju, většinu kariéry jsem hrál jsem snad se všemi švýcarskými kolegy. Byl bych rád, kdybych si mohli zahrát s Rafou Nadalem, už jenom kvůli té naší rivalitě. On má skvělý forhend, který celou dobu obdivuji, takže s ním. Ale to platí o všech hráčích ze špičky, i o Tomáši Berdychovi, má čistou techniku, skvěle podává, returnuje. I s ním by bylo fajn nastoupit.

Hrát se bude v pražské O2 areně, co čekáte od českého publika?

Myslím, že je dobré, že budu na jejich straně. Naposledy, když jsem tu byl, tak mi moc nepřáli. Je dobré, že je nemusíme učit, co znamená 15:0, co je brejkbol, jak se tenis hraje. O2 arena už zažila spoustu důležitých zápasů, věřím, že to bude úžasné, že budou hlasití. A možná i víc než kdykoli před tím, protože si budou uvědomovat význam každého bodu. Já budu fandit Tomášovi, když bude hrát, doufám, že on bude pak fandit i mně, a společně budeme moci z publika čerpat energii.

Před pár dny jste na Facebooku sbíral tipy od fanoušků, co v Praze vidět, tak kam se ještě chystáte?

I Tomáš mi dal spoustu tipů, kam se vydat, když jsme dnes projížděli po Vltavě. Ukázal mi, co všechno na nábřeží je, ale dobře vím, že Praha není jen kolem řeky a že je tady spousta zajímavých míst. Doufám, že se sem co nejdřív vrátím a nejen kvůli tenisu, vyzkouším pivo. Když jsem tu byl naposledy před deseti lety v rámci Davis Cupu, tak jsem neměl moc času si to tu užít. Snad na to dojde v září, až přijedu.

Na parníku jste si dokonce s Tomášem zahráli tenis pod Karlovým mostem, jak jste si to užili?

Vtipkovali jsme, že bychom to měli dělat každý den, abychom popularizovali tenis. Bylo zajímavé hrát na plující lodi, jen tedy trochu foukalo.

Prahu jste tedy navštívil, ale co Slovensko, když vaše manželka odtamtud pochází?

Stydím se za to, ale ještě nikdy jsem na Slovensku nebyl, ani zatím neumím moc slovensky, což je také něco, co musím napravit. Mám vedle sebe ženu, kterou zbožňuju, za hodně jí vděčím a vím od ní, jak je Slovensko krásná země, určitě se tam podíváme.

Adriana Krnáčová přivítala Rogera Federera | Video: Praha.eu | 00:30

autor: Miroslav Harnoch | před 3 hodinami