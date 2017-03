Čeká Davis Cup reforma? ITF navrhuje snížit počet setů

před 36 minutami

Tenisový turnaj Davis Cup se možná již brzy dočká novinek. Mezinárodní tenisová federace navrhuje snížit počet vítězných setů i zhuštění zápasů do dvou dnů. Co na to Djokovič?

Indian Wells - Daviscupové zápasy by se v rámci reforem navrhovaných Mezinárodní tenisovou federací (ITF) měly v budoucnu hrát pouze na dva vítězné sety místo dosavadních tří. Další revoluční změnou v tradiční týmové soutěži by mohlo být zhuštění duelů ze současných tří dnů do dvou.

Správní rada ITF po dnešním jednání v Indian Wells v tiskovém prohlášení oznámila, že plně podporuje balíček reforem Davis Cupu i ženského Fed Cupu. "Společně se všemi akcionáři budou probíhat další diskuze o zavedení zápasů na dva vítězné sety během dvou, nebo tří dnů," uvedlo vedení ITF.

O doporučeních správní rady se bude jednat na srpnovém zasedání federace ve Vietnamu, kde musejí být případné změny odhlasovány.

Djokovič navrhoval úpravu již na podzim

Mezinárodní federace vychází navrhovanými změnami vstříc elitním tenistům, kteří často kvůli nahuštěnému programu daviscupové zápasy vynechávají. Například v únorovém prvním kole Světové skupiny jako jediný hráč Top 10 reprezentoval svou zemi Srb Novak Djokovič.

"Myslím, že by to měli stáhnout do dvou dnů a hrát na dva sety. Dvě dvouhry a jedna čtyřhra, něco takového," řekl právě Djokovič na téma Davis Cup loni v listopadu.

Davis Cup je společně se čtyřmi grandslamy a finále olympijského turnaje poslední tenisovou soutěží, kde je k vítězství potřeba získat tři sety.

