Často se s manželkou hádáme, přiznal Djokovič. Srb nechce dětem koupit telefon

Vždycky byl jiný. Novak Djokovič v posledních sezonách vířil vody vyhraněným názorem proti očkování, Známý je svým specifickým jídelníčkem a nyní srbský tenista přiznal, že vlastním dětem brání v průniku do digitálního světa.

Jen na turnajových prize money si v kariéře vydělal přes 180 milionů dolarů (tedy přes čtyři miliardy korun). To však neznamená, že mají jeho děti, brzy desetiletý syn Stefan a sedmiletá dcera Tara, nač si vzpomenou.

Srbský vítěz 24 tenisových grandslamů v nedávném rozhovoru pro srbský deník Blic přiznal, že má specifický názor na výchovu.

"Moje děti stále nemají mobilní telefon. Často se o tom s manželkou hádáme, protože si neustále stěžují, že ve škole ho všichni mají a oni ne," přiznal Djokovič.

Však i on je na okruhu známý tím, že se vymyká hlavnímu proudu vším, co dělá. Jídelníček má založený především na rostlinné stravě.

"Není to snadné. Ale pokud něco všichni dělají a chovají se jako stádo, nemusíte se přece chovat stejně. V tomhle se jako rodina odlišujeme od ostatních. Jsme tvrdohlaví a v životě aktivní," dodal Djokovič.

Sám se nyní vzpamatovává z náhlého vyřazení na US Open už ve třetím kole, které přišlo po velkém emotivním triumfu na olympijských hrách v Paříži.

"Na US Open jsem se cítil pod větším tlakem než na olympiádě. Byl jsem víc nervózní než před finále pod pěti kruhy. Nebyl jsem to já, necítil jsem se dobře připravený," přiznal sedmatřicetiletý hráč.

Rozhodně z toho ale prý nesmutní a stále v něm rezonuje zisk zlaté medaile na olympijských hrách, kde slavil v areálu Rolanda Garrose i se svojí rodinou.

"Byl to hlavní cíl sezony, něco, co jsem nikdy nedokázal. Vracel jsem se po operaci kolene, v 37 letech. Tenhle úspěch a ty pocity, to nikdy nezapomenu," prohlásil.

Od tenisu si po reprezentaci v Davis Cupu nyní dává pauzu a objevit by se měl na okruhu ATP až na turnaji v Šanghaji na přelomu září a října.