Budu se snažit chytit všechny zajíce, říká Strýcová před finále čtyřhry

včera

Tenistka Barbora Strýcová dovršuje v Londýně na oblíbeném turnaji životní dílo. Po nečekané účasti v semifinále wimbledonské dvouhry si na trávě v All England Clubu zahraje o titul ve čtyřhře a v případě zisku prvního deblového grandslamového titulu v kariéře se stane i světovou jedničkou.

"Být ve finále nejoblíbenějšího turnaje je pro mě speciální. Celé dva týdny ve dvouhře i ve čtyřhře se cítím skvěle. Nepřemýšlím o tom, že se můžu stát světovou jedničkou. Jen chci jít (ve finále) na kurt a užít si s mou parťačkou pocit z finále. Budeme se snažit hrát nejlepší tenis, který umíme," řekla Strýcová.

Říká se, že kdo honí současně dva zajíce, přijde často nejen o jednoho, ale o oba. Strýcová si ale připravila šanci uspět dvakrát. "Budu se snažit chytit všechny zajíce," smála se v rozhovoru pro server Tenisový svět a Radiožurnál. "Bude to pro mě nejdůležitější zápas. Když se to povede, tak na sebe navazuje," řekla.

Strýcová může být šestou českou deblovou jedničkou, Nedávno vládla čtyřhře Kateřina Siniaková, před ní Lucie Šafářová, Květa Peschkeová, Helena Suková a Jana Novotná. Martina Navrátilová byla první na světě coby Američanka.

O wimbledonský vavřín bude válčit v páru s Sie Šu-wej. S tchajwanskou partnerkou loni vyhrály v Indian Wells a letos přidaly další tři tituly. "Každá jsme jiná. Já emocionální a silová. Ona zase klidná. Rády se na kurtu smějeme, pomáhá nám to se uvolnit. I mimo kurt spolu mluvíme o holčičích věcech, je to zábava," řekla Strýcová.

Třiatřicetiletá Strýcová až dosud končila vždy před branami grandslamového deblového finále. Tak jako v lednu na Australian Open s Markétou Vondroušovou. "Myslela jsem na to. Semifinále jsem měla hodně, s Markétou to bylo nejblíž. Hrozně jsem si přála, aby to vyšlo. A jsem ráda, že to je tady," oddechla si.

Ve finále nastoupí proti kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská, Sü I-fan, který vyřadil obhájkyně titulu Siniakovou a Barboru Krejčíkovou. "Dvakrát jsme je porazily, ale na jiných površích. Hrají výborně právě na trávě. Sü je levačka, takže to bude jiné, ale budeme se snažit hrát to, co umíme," řekla Strýcová.