Tenhle Wimbledon není pro mladý. Chybí talenty jako jsme my, upozorňuje Federer

31, 32, 33 a 37. Číslovky, které byste v kolonce věku hráčů častěji hledali spíše v soutěži veteránů než v semifinále dvouhry Wimbledonu. Místo nových mladých tváří ale k boji o finále travnatého grandslamu nastoupí stálice Novak Djokovič, Roger Federer a Rafael Nadal. K trojici hrajících legend se přidal Roberto Bautista-Agut. Na vině je nejspíš absence talentů i systém bodování.

Když se před dvěma lety v All England Clubu protáhli do první čtyřky vedle Federera také Tomáš Berdych, Sam Querrey a Marin Čilič, byl průměrný věk semifinalisty 31 a půl roku. Byl to rekord otevřené éry tenisu.

Nyní je věkový průměr ještě o dva roky vyšší. Mladá generace tenisových hvězd shořela hned na startu hlavní fáze turnaje. V prvním kole se rozloučili Alexander Zverev, Stephanos Tsisipas i Dominic Thiem. O wimbledonský titul si to tak rozdají příslušníci generace, kteří dohromady nastřádali už 53 grandslamových zářezů.

"Myslím, že já, ani Novak nebo Rafa jsme nečekali, že budeme dominovat tak dlouhou dobu. Díky tomu jsme zabránili spoustě mladých kluků, aby nějaký grandslam vyhráli," nechal se na Wimbledonu slyšet Federer.

Podle Švýcara je třeba ocenit význam této "svaté trojice" a jejich mimořádného nadání. "To je druhá věc, nejsem si jistý, že jsou současní mladí kluci tak talentovaní, jako jsme byli my tři. Myslím, že ne," dodal.

Panování starších a zkušenějších na Wimbledonu se projevuje i mezi ženami. I díky tažení Barbory Strýcové byl věkový průměr semifinalistek téměř 31 let. Ale to je způsobené spíše vyrovnaností hráček na okruhu než dominancí některých hvězd jako v případě mužů.

"Jediná cesta vzhůru je momentálně přes vítězství na grandslamu. V jiném případě potřebujete hrozně moc bodů z dalších turnajů. Jenže Masters tradičně opanuje Novak, antukovou sezonu má zase pod palcem Rafa a do toho se tam ještě motám já. Když k tomu přidáte i Murrayho, Del Potra nebo Wawrinku, není moc šancí proniknout výš," kalkuluje Federer.

I na grandslamech potřebujete dobrý žebříček, abyste se alespoň právě těmhle gigantům vyhnuli.

"Když se vejdete do 32 nasazených, je to fajn, když do prvních 16, je to dobré, ale top 8 je úplně jiný level. Je hrozně těžké se tam dostat a udržet," dodal dvacetinásobný grandslamový vítěz.

I proto si Federer myslí, že možná světovému tenisu škodí moderní systém bodování. Dřív žebříček odměňoval outsidery, kteří si vyšlápli na ty nejlepší.

"Vyrostl jsem v době bonusových bodů, když někdo porazil třeba světovou jedničku, dostal za to řekněme sto bodů navíc, takže když se vám povedl nějaký takový úspěch, vyšvihli jste se opravdu pořádně," vzpomíná Švýcar.

Nejspíš i proto čeká v pátek Federera kariérní déjà vu proti Nadalovi. Potkají se už počtyřicáté. Ještě před tím se ale na centrálním dvorci střetne světová jednička Srb Djokovič s jediným překvapivým semifinalistou Španělem Bautistou-Agutem.

