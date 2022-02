"Budu hrát všude, kam mě pustí." Djokovič si užíval vlídného přijetí od protihráčů

Na kurt se postavil poprvé od začátku prosince loňského roku. A bylo vidět, jak si srbský tenista Novak Djokovič návrat na okruh užívá. Po lednové deportaci z Austrálie tak zahájil sezonu až v pondělí na turnaji v Dubaji. Stále zastává názor, že se nebude očkovat proti koronaviru a přihlásí se na ty turnaje, na které ho i bez vakcíny pustí.

První zápas sezony zvládl čtyřiatřicetiletý tenista skvěle, italského mladíka Lorenza Musettiho vyprovodil z kurtu výsledkem dvakrát 6:3. Po vítězství pak dlouho mával tribunám.

"Cítím se skvěle. Potkal jsem si tu s pár hráči a většina z nich mi dává najevo, že mě ráda vidí zpátky. A toho si moc vážím, protože to jsou lidi, které vidím někdy víc než rodinu," nechal se po zápase slyšet Djokovič.

Jeho postoj k očkování proti koronaviru však zůstává stejný. Vakcínu si aplikovat nechce a tak podobně jako Australian Open pravděpodobně přijde i o další grandslamy. Podle francouzských úřadů, nebudou moct hrát neočkovaní hráči ani na Roland Garros.

"Jsem připravený hrát každý turnaj, na kterém mi umožní hrát. Tenis už mi hodně chyběl. Nebylo příjemné sledovat Australian Open z domova po tom, co se stalo a jakým způsobem jsem Austrálii opustil," uvedl.

Po tahanicích s úřady o výjimku z očkování dostal Djokovič nařízenou deportaci ze země a start do sezony se mu tak víc než o měsíc odložil. V Dubaji se ho zastal i jeho vrstevník a rival Brit Andy Murray.

"To, co se mu stalo, vidím nerad. Zvlášť u někoho, koho znám od dětství a vážím si ho. Na druhou stranu s ním nesouhlasím, co se vakcinace týče. Jeho očkování by to hodně usnadnilo. Pokud bude chybět na dalších grandslamech, je to pro tenis špatně," prohlásil Murray.

Kvůli absenci v Austrálii, může Djokovič přijít už tento týden o první místo v žebříčku. Rus Daniil Medveděv je momentálně ve virtuálním žebříčku první. Pokud by tento týden turnaj v Acapulku vyhrál, nemusí se ohlížet na to, jak dopadne Srb v Dubaji.

"Má to ve svých rukou, zaslouží si být jedničkou, pokud se tak stane, budu první, kdo mu bude gratulovat," dodal Djokovič.