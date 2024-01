"Naprosto šílené." Brenda ohromila osobnosti, Sabalenkovou odboural její rok narození

Čekal se krutý výprask, šestnáctiletá Brenda Fruhvirtová neměla mít při své premiéře ve slavné aréně Roda Lavera proti světové dvojce a obhájkyni titulu Aryně Sabalenkové nejmenší šanci konkurovat. Ano, Běloruska splnila roli totální favoritky, mladičká Češka ale publikum v Melbourne bavila svým odvážným výkonem. A ranařce z Minsku dokázala navzdory zdravotním problémům vzít pět her.

Šestnáctiletá kvalifikantka podle všech prognóz neměla mít zbraně, jak brutální síle loňské šampionky Australian Open čelit. Nakonec ale překvapila.

V první sadě do stavu 3:3 dokázala Sabalenkovou dostávat do úzkých, Běloruska často rozhazovala rukama, působila nervózně.

"Brenda nehrála vůbec špatně. Vytvářela úhly, chytře zpomalovala hru, byl to od ní velmi solidní výkon. Jsem si jistý, že bude mít úspěchy," vyprávěl ve vysílání Eurosportu bývalý britský tenista, někdejší čtvrtý hráč světa Tim Henman, přestože se Sabalenková nakonec prosadila a sedmi vyhranými gemy v řadě rozhodla bedlivě sledovaný zápas druhého kola.

"Abych řekla pravdu, jsem ohromená. Její progres je neskutečný, na šestnáctiletou dívku se strašně dobře pohybuje, má vyrovnané údery. Bude výborná," přidala se ke chvále další britská tenisová expertka Laura Robsonová.

Když dělala po utkání rozhovor s vítězkou a velkou favoritkou turnaje, obě se musely u výkonu Fruhvirtové zastavit.

"Na někoho, komu je šestnáct let, dělá neuvěřitelnou práci. V šestnácti se mi ani nesnilo o tom, že bych byla na takové úrovni," prohlásila pětadvacetiletá Sabalenková.

"Je to neuvěřitelná hráčka a když bude pokračovat v tvrdé práci, bude velmi brzy ve špičce," dodala.

Robsonová pak poznamenala, že je Fruhvirtová narozená v roce 2007. "Což mi přijde naprosto šílené," podotkla. Rok narození její soupeřky Sabalenkovou odboural.

"Ano, je to bláznivé, vždyť moje malá sestra se narodila v roce 2009," smála se tenisová superstar.

Během zápasu se snažila nemyslet na to, jak mladá tenistka proti ní stojí a jak jasnou je favoritkou.

"Snažila jsem se myslet jen na svou hru, na nic jiného a bojovat o každý míč. Prostě jsem se jen snažila, aby tahle mladá dáma neprošla do dalšího kola," popisovala Sabalenková se smíchem. Na tiskové konferenci následně uvedla, že si během zápasu všimla fyzické indispozice české hráčky. "Přeji jí brzké uzdravení," řekla Sabalenková.

Zatímco v prvním kole rozplakala svou osmnáctiletou soupeřku Němku Ellu Seidelovou už během utkání, když jí povolila jen jedinou hru, Brenda Fruhvirtová odcházela z největšího melbournského jeviště hrdě a s úsměvem na tváři.

Vyprovázel ji zasloužený potlesk vestoje.

Stala se nejmladší hráčkou od Nicole Vaidišové v roce 2005, která čelila na Australian Open buď světové jedničce, nebo dvojce. Vaidišová tehdy ve třetím kole sebrala Američance Lindsey Davenportové šest her. Ani nyní Fruhvirtová ostudu rozhodně neudělala.

"V mém věku je to pro mě ohromná zkušenost, která mi pomůže do budoucna. Ale pořád jsem prohrála, kdyby to bylo naopak, asi bych byla šťastnější. Přesto se na celý zápas dívám hlavně pozitivně, soupeřky si nevybíráte. Nicméně mě to trochu mrzí, byla jsem tu dobře rozjetá z kvalifikace. A hned takhle brzo dostanu loňskou obhájkyni," citoval Češku Tenisový svět.

Síly jí prý nechyběly, nicméně skutečně řešila zdravotní obtíže, jejichž původ nespecifikovala.

"Už delší dobu mě trápí bolesti, pořád se s něčím takovým potýkám. Není to pro mě lehké, nemohu jít do každého zápasu na sto procent. Ale snažím se s tím nějak pracovat. Tímto se ale nechci vymlouvat, to nemám ráda," dodala a byla šťastná, že se mohla poměřit s jednou z nejlepších tenistek současnosti.

"Když na to koukáte v televizi, tak vůbec nevíte, jak doopravdy na kurtu hrají. Přestože výsledek moc lichotivý není, dokázala jsem s ní hrát vyrovnané výměny. A v prvním setu jsem se docela držela. Doufám, že příště podobné hráčky dokážu porazit," uzavřela.