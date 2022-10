Bývalý britský premiér Boris Johnson a exministr financí Rishi Sunak, kteří jsou označováni za možné rivaly v souboji o post předsedy Konzervativní strany a tím i budoucího premiéra, spolu v sobotu večer podle televize BBC a nedělníku Sunday Times jednali. Obsah jejich rozhovoru nebyl zveřejněn, ale britská média spekulují o tom, že by se mohli domluvit, aby se vyhnuli rozkolu ve straně. Deník The Sunday Telegraph například naznačil, že by Sunak mohl Johnsonovi nabídnout místo v budoucím kabinetu.

V Británii se rozhořel souboj o křeslo premiéra poté, co na post ministerské předsedkyně ve čtvrtek rezignovala Liz Trussová. Kandidáti musejí do pondělního odpoledne získat podpis nejméně stovky konzervativních poslanců, pokud chtějí postoupit.

Laura Kuenssbergová z BBC uvedla, že Sunak a Johnson se setkali v sobotu večer, ale není si jistá, zda z toho budou zveřejněny nějaké závěry.

Sunak má podle propočtů BBC podporu 128 poslanců, včetně některých bývalých Johnsonových spojenců. Johnson, který se v sobotu s rodinou vrátil do Londýna z dovolené v Karibiku, si podle BBC zajistil podporu 53 poslanců, a je tak na druhém místě. Zdroje z Johnsonova okolí však tvrdí, že získal podporu stovky poslanců.