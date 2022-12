Blíží se velký český průlom. Tenhle kluk může porážet ty nejlepší, věří trenér

Trpělivě, avšak stále lačněji čeká český tenis na nástupce Tomáše Berdycha či Radka Štěpánka. Podle všech indicií už by se mohl brzy dočkat.

Vzestup jednadvacetiletého Jiřího Lehečky je sice pozvolný, podle daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila ale pokračuje podle plánu. Už v příští sezoně by měl tenista z Kněžmostu atakovat světovou špičku.

Na pondělním vyhlášení ankety OKsystem Zlatý kanár 2022 v Přerově bude Lehečka jednoznačným favoritem mužské kategorie. Zcela zaslouženě.

Mladý hráč letos udělal další významný krok vzhůru, usadil se v elitní světové stovce a převzal roli české jedničky.

Sezonu navíc ukončil životním úspěchem. Jako první Čech v historii se probojoval na NextGen Finals, tedy Turnaj mistrů pro hráče do 21 let.

Vyhlašoval, že se nepřijel pouze zúčastnit, a nebojácné ambice také potvrdil. V Miláně se dostal až do finále, v němž podlehl favorizovanému Američanovi Brandonu Nakashimovi.

I tak si udělal ve světě jméno a zaujal nejen hrou, ale také zábavnou scénkou, kdy si během utkání broukal s legendární zpěvačkou Whitney Houston.

Podle dlouholetého daviscupového kapitána Jaroslava Navrátila, který se v Prostějově Lehečkově vývoji dlouho věnoval, je hráčův další vzestup otázkou nejbližšího období.

"Posunuje se pomalu, kape to, určitě to není slejvák. Ale je strašně důležité, že kape. Příští sezona by měla být průlomová, aby se dostal do padesátky, možná i výš. Bude tam mít klidnější pozici," řekl deníku Aktuálně.cz Navrátil, jehož syn Michal momentálně Lehečku vede.

Podle zkušeného odborníka na to Lehečka jednoznačně má, a to úderově i svým přístupem.

"Je strašně poctivý v tréninku, v kondici, na tom si zakládá. Je důležité, že mu voní všechno, je strašně pracovitý. To je základ," dodal Navrátil.

Mladý tenista podle něj musí zapracovat na psychice, v uplynulé sezoně často nezvládal koncovky vypjatých duelů. Významně už Lehečka zlepšil přechod na síť a hru na voleji.

"Musí ještě vylepšit forhendový return. Viděl jsem koncovky některých zápasů, ti zkušení hráči to vidí a servírují mu do forhendu, dělají na tom klíčové body. Zapracovat musí Jirka i na procentu prvních servisů, aby se právě v těch závěrech mohl na podání víc spolehnout. Rezervy tam určitě jsou," řekl Navrátil.

Lehečka vstupoval do roku 2022 s jasnou vizí: dostat se do první stovky rankingu ATP.

Velké věci předvedl hned na začátku února v Rotterdamu, kde se z kvalifikace dostal až do semifinále. Porazil mimo jiné Kanaďana Denise Shapovalova, tehdy 12. hráče světa, a potrápil i v semifinále hvězdného Stefanose Tsitsipase.

Na svatého Valentýna byl Lehečka hráčem elitní stovky a už ji neopustil. Jeho maximem je 59. pozice, momentálně se jeho jméno objevuje u čísla 81.

"Jeho hra je perfektní, má vyrovnané údery, zapracoval na servisu, kondičně je velice dobře připravený. Byla to úspěšná sezona. Jirka se zabydlel ve stovce a teď ví, že má i na ty nejlepší hru a může je porážet," uzavřel zkušený kouč.