Blíží se konec tenisové krásky? Kdybych chtěla, už mám děti, přiznala Bouchardová

Byla světovou pětkou, ráda by se mezi světovou elitu ještě podívala, ale její návraty neustále hatí zranění. Kanadská tenistka Eugenie Bouchardová přijala divokou kartu na portugalský turnaj a hlásí, že její kariéra ještě nekončí.

Už jen při pohledu na její instagramový profil je zřejmé, že tenis nebyl v posledních letech zrovna hlavní náplní hvězdné Kanaďanky. Obrázky z pláží a fotografie z marketingových kampaní jsou toho důkazem.

Devětadvacetiletá tenistka z Montrealu musela kvůli zranění ramene dokonce na operaci, a tak se na více než rok dostala k tenisu nejblíže jako spolukomentátorka v televizi.

Od loňského léta se snaží do kolotoče WTA vrátit, ale příliš se jí to nedaří. Loni vyhrála jen šest zápasů, letos zatím pouze dva.

Kam se nedostala chráněným žebříčkem, tam pomohla divoká karta od pořadatelů. Podobně jako tento týden na podnik ITF100 do portugalského Oeiras.

Podle některých tenisových fanoušků na sociálních sítích už by měla podobné výhody přenechat mladším, což ale razantně odmítá.

"Pořád na to mám. Nebudu lhát, že mi myšlenky na konec neprolétly hlavou, ale mně chybí zápasy, soutěž, to je to, co mě pořád motivuje. Litovala bych, kdybych se nechala zastavit zraněním," nechala se v Portugalsku slyšet Bouchardová.

Finalistka Wimbledonu 2014 věří, že zase dokáže vyhrávat tituly a vyšvihnout se mezi nejlepší hráčky světa.

"Vím, že to bude těžké a bude to stát ještě hodně trpělivosti, ale je to možné. Kdybych si to nemyslela, tak už mám dávno děti a rodinu," vysvětlila aktuálně 298. hráčka světa.

Jejímu úspěšnému návratu prý nahrává i fakt, že se do světového tenisu vrací ranařky. A Bouchardová se považuje za jednu z nich.

"Když vidím Jelenu Rybakinovou nebo Arynu Sabalenkovou, jak hrají finále velkých turnajů, dává mi to naději, že agresivní styl jako ten můj, může pořád fungovat. Je to motivace, cesta je pro mě ještě pořád otevřená," libuje si Bouchardová.

V Oires nebude Kanaďanka jedinou hvězdou tohoto formátu. Divokou kartu přijala na antukový podnik také Ukrajinka Elina Svitolinová. Z Češek by se tu měly představit Marie Bouzková nebo Linda Nosková.