Bezprizorní tenisová jednička. Medveděv si smazal ruskou vlajku i ze sociálních sítí

Ruské vlajky mizí z tenisového světa. Čerstvý lídr mužského žebříčku Daniil Medveděv a jeho krajané přichází o národní symboly kvůli reakci na ruskou invazi do Ukrajiny. Šestadvacetiletý hráč už si smazal trikoloru i ze sociálních sítí, aby předešel dalším trestům ze strany ATP.

Tennis - Australian Open - Men's Singles Final - Melbourne Park, Melbourne, Australia - January 31, 2022 Russia's Daniil Medvedev reacts during the final against Spain's | Foto: Reuters

Měl by slavit splnění životního snu, ale v den, kdy padl Novak Djoković a on se tak vyhoupl do čela světového žebříčku, ruská vojska napadla Ukrajinu a celý svět se na východní Evropu zamračil.

Zatímco v některých jiných sportech mají Rusové zákaz startu, na profesionální tenisové tour smějí pokračovat jen jako neutrální hráči.

"Pokud chci hrát každý týden turnaje, musím hrát bez vlajky, tímhle pravidlem se budu řídit. Jen doufám, že je dočasné a zase budu mít u jména národní barvy," cituje Medveděva ruská agentura RIA Novosti.

Nejen on, ale i další ruští tenisté si tak stáhli ruské vlajky ze svých účtů na sociálních sítích. V žebříčcích mají jen prázdné obdélníky bez označení státu a bez národních barev. Ve statistikách WTA už není ani možnost hráčky z Ruska podle země vylistovat.

Oba ruští hráči první desítky mužského okruhu, Medveděv i Andrej Rubljov, v médiích válečný konflikt odsoudili, není jim to ale nic platné, i tak čelí na sociálních sítích útokům kvůli tomu, že jsou rodáky z Moskvy.

"Jasně se vyjádřili proti tomu, že jsou pro mír, proto by bylo hodně nefér, kdyby jim zakázali hrát," nechal se slyšet kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou.

V týdnu, kdy startuje "pátý grandslam", podnik v Indian Wells, to tak ani ruští, ani ukrajinští tenisté a tenistky nebudou mít jednoduché a i kvůli mediální pozornosti budou pod velkým tlakem. Zvlášť čerstvá světová jednička Medveděv.

"Asi tam budou nějaké emoce, ale jinak si nemyslím, že by to úroveň hry Medveděva mělo nějakým způsobem ovlivnit. Největší risk vidím v tom, kdyby neměli startovat vůbec. Vždyť nemohou za to, co dělá jejich prezident," myslí si Mouratoglou.

Sankce proti tenistům navíc přijímá i šéf Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev. "S Daniilem jsem ještě nemluvil. Ale zákaz ruské vlajky beru jako nutné opatření, je to postih, který uplatňuje i Mezinárodní olympijský výbor," dodal bývalý ruský tenista.