Báře pomáhá, že je lidově řečeno nabouchaná, říká trenér Krejčíkové Kartus

Barbora Krejčíková našla podle kouče Aleše Kartuse znovu radost z tenisu a po zotavení z jarního zranění lokte si dokázala, že může opět porážet světová esa.

Dvojnásobná vítězka loňského Roland Garros ovládla poslední turnaje v Tallinnu a Ostravě, přičemž neprohrála 10 zápasů za sebou. Naposledy ve slezské metropoli zdolala světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Devětačtyřicetiletý Kartus, který vede Krejčíkovou od roku 2018, věří, že si rodačka z Brna přenese formu i do další sezony.

"Hodně mi to připomíná loňskou sezonu, kdy jsme jeli na turnaj do Štrasburku. Tam vyhrála a pak uspěla i na Roland Garros. Jsem šťastný, že se to takhle povedlo. Po jarním zranění chvíli trvalo, než jsme se dostali do slušné formy a Bára měla zase z tenisu radost. Potřebovala se nastartovat a bylo třeba vyhrát těžký zápas s dobrou hráčkou, aby si opět uvědomila, že patří mezi nejlepší a může je porážet," řekl novinářům Kartus.

Krejčíková se po zranění vrátila na květnovém Roland Garros. Přestože triumfovala v deblu s Kateřinou Siniakovou ve Wimbledonu a na US Open, ve dvouhře jí trvalo čtyři měsíce, než získala jistotu. Zlomem byl turnaj v Tallinnu před dvěma týdny. Krejčíková tam vyřadila Australanku Ajlu Tomljanovicovou, Brazilku Beatriz Haddadovou Maiaovou, Švýcarku Belindu Bencicovou a ve finále i domácí Anett Kontaveitovou.

"Bylo to hodně náročné. Máme pořád stejné metody a bylo potřeba vydržet. Říká se, že když máte čtrnáct dní chřipku, tak vám čtrnáct dní trvá, než se zase dostanete do formy. A Bára byla zraněná tři měsíce, tak to prostě chvíli trvalo. Problémem bylo, že i když měla zraněný loket, nemohli jsme dělat kondici. Měli jsme ji zakázanou, protože se nám hojení lokte začalo zhoršovat," řekl Kartus.

V těžkých momentech bylo důležité zůstat trpělivý. "Když se nedaří, máte vždy pochybnosti. Začali jsme dělat to, co na začátku. Chodili se dívat na zápasy ostatních. Já chodím vždy, ale Bára poslední dobou ne. Teď jsme zase začali a při zápasech se o tom bavili. Bára koukla i na svá utkání z loňska. Potřebovala se v tom zase zorientovat," popsal trenér.

Během neúspěšných měsíců se o pozici nebál. S Krejčíkovou spolupracuje čtyři roky. "Říká se, že když se nedaří, letí první trenér. Já ale neměl žádné pochybnosti. Na tohle téma nepadlo jediné slovo. Řešili jsme jen, aby se vrátila zpět, kam patří a zase měla z tenisu radost. V Ostravě ji měla obrovskou," uvedl Kartus.

Ačkoliv se Krejčíková kvůli náročnému programu a bolavému zápěstí odhlásila z turnaje v Kluži, po fyzické stránce je připravená. Proti Bencicové v Tallinnu hrála tři hodiny a 22 minut, ve finále v Ostravě porazila Šwiatekovou za tři hodiny a 18 minut. Pomáhá jí kondiční kouč Tomáš Breicetl. "Během turnajů ho mám na telefonu. S Bárou to děláme sami, ale podle jeho kondičního programu. Hned po zápase jdeme ještě cvičit. Báře to hodně pomáhá, protože je lidově řečeno nabouchaná," uvedl Kartus.

Podle zkušeného kouče je zranění lokte pryč. Raději to ale zaklepal na dřevo, aby nic nezakřikl. "Neví o něm. Ani nemusí dělat nic speciálního. Jak to přišlo, tak to odešlo. Hodně jsme ale pokročili v prevenci, což je cvičení," uvedl Kartus.

Šestadvacetiletá tenistka z Ivančic si v současné době věří. Zvládá klíčové okamžiky, kdy se zápasy lámou. "Když vloni projela šňůru na Roland Garros, byla také psychicky silná. Psychicky silní ale můžete být jen tehdy, když věříte svým úderům. Když pinknete do míčku a nevíte, proč skončí metr v autu, tak to nejde. Bára už zase ví, kam jí míče létají a je zpět. Však jí taky říkám: Podle statistik jsi tyhle okamžiky uměla nejvíc. Ty jsou alfou a omegou celého tenisu," řekl Kartus.

Návrat formy na konci sezony může Krejčíkové pomoci i do té další. Po turnaji v Guadalajaře a Turnaji mistryň ve čtyřhře by se v příštích týdnech měla zúčastnit ještě listopadového Poháru Billie Jean Kingové. "Pauza pak bude měsíc a půl. Myslím, že teď pro ni bude daleko snazší zůstat v klidu. Bude vědět, že je dobrá a start sezony pro ni bude mentálně jednodušší. Když se dokázala vrátit po šesti měsících, dokáže se vrátit po měsíci a půl," dodal Kartus.