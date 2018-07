Plíšková hledá formu v posteli po Nadalovi. Zatím se to na kurtu neobjevilo, směje se po postupu

před 2 hodinami

Česká tenistka Karolína Plíšková bojuje s londýnským prokletím a touží se konečně dostat do třetího kola Wimbledonu. Změnila kvůli tomu i bydlení.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Byla to dřina. Na kurtu ji trápila mladičká domácí naděje a na obrazovce svítilo, že se sestra v souběžném zápase blíží porážce. I tak nakonec Karolína Plíšková úvodní tenisovou bitvu letošního Wimbledonu proti Harriet Dartové zvládla a zase se přiblížila splnění svého snu prolomit v Londýně smůlu a postoupit alespoň do třetího kola.

"Dneska jsem trošku bojovala, měla jsem dobré i horší úseky. Je to vybojované a cenné vítězství. Pocit, co teď mám, se nedá s Paříží srovnat. To jsem byla unavená, tady mám energii, i když neříkám, že tenis je nejlepší. Ale jsem ochotná víc bojovat a mám na to sílu," narazila na French Open, kde vypadla už ve třetím kole a stěžovala si, že neměla dostatečnou chuť do tenisu.

Jednoduché to proti britské držitelce divoké karty neměla i proto, že sama trochu tříštila pozornost. O pár desítek metrů vedle totiž souběžně hrála její sestra Kristýna a od prvního setu se jí proti Rumunce Alexandře Dulgheurové moc nedařilo.

"Trošku smůla, že z tisíce zápasů, co se tady hrajou, to vyjde takhle blbě. Rozhodně jsem z toho nebyla nadšená. Na našem kurtu běželo skóre, tak jsem věděla, že ségra prohrála set, pak zase že druhý získala. Snažila jsem se na to nemyslet. Jak její zápas dopadl, jsem zjistila až po zápase, což bylo lepší," přiznala Karolína.

Přišla tak i o jednoho z klíčových fanoušků, o svého otce, který pendloval mezi oběma kurty, aby dvojčata podpořil.

"Taťka odešel, protože jsme byli domluvení, že se po setu půjde podívat na ségru. To samozřejmě nemělo vliv na vývoj zápasu, ale bylo by lepší, kdybychom hrály po sobě. Sice máme poloviční úspěch v rodině, takže aspoň něco, ale určitě jsme chtěly jít dál obě."

Zatímco loni měla na trávě před kláními v All England Clubu jeden titul v zádech, v pondělí si proti domácí Britce připsala na zeleném pažitu teprve třetí letošní výhru.

"Nechci to shazovat, měla jsem na trávě hodně těžký kola. Dvakrát jsem hrála s pozdější finalistkou, obě mohly ty turnaje vyhrát. Na druhou stranu zase před tím jsem dva těžký zápasy vyhrála. Nebylo to tak, že jsem prohrála s někým, s kým bych neměla. Věřím, že když se protrápím nějakým kolem, tak že ta forma přijde," myslí si.

Doufá v to, že na Wimbledonu to může pro ni být podobné jako předloni na US Open, kde konečně zahnala noční můru prvních kol a profrčela až do finále.

"Určitě to stojí za to, abych se dostala do třetího kola a pak je všechno otevřený. Někdy stačí kousek, už jsem to mohla dokázat loni, ale tam byla ta Magda, což bylo nešťastný. Mám to ve svých rukou, když nebudu nějak zmatkovat, mohlo by se to podařit," věří.

Jednoduché to ale rozhodně mít nebude, los jí totiž do druhého kola přisoudil bývalou světovou jedničku Viktorii Azarenkovou z Běloruska.

"Já už ty losy nekomentuju. Mohla jsem dostat slabší, ale i silnější soupeřku. Nemyslím, že ona je momentálně v nejlepší formě. Na antuce nebyla vůbec dobrá. Ale je to skvělá hráčka, vyhrála toho hodně. Ale samozřejmě to bude těžký kolo, když už nic jiného, je opravdu hodně bojovná," chválí aktuálně 87. tenistku žebříčku.

Potřebovala by, aby zafungovalo fluidum jejího obydlí. Pronajala si totiž letos ve Wimbledonu domek, ve kterém kdysi přebýval i Španěl Rafael Nadal.

"Čekala jsem, jestli se to projeví na kurtě, ale dneska tam ten Nadal rozhodně nebyl. (smích) Domek je super, je vážně kousek odtud. Spal i v posteli, kde spíme teď my a ten rok to tady vyhrál. Ale to je jen takový bonus," nechce předbíhat Plíšková.