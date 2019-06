"Děláš si ze mě pr..., brácho?" Kyrgios opět řádil, sudímu se vysmál i kvůli oblečení

před 54 minutami

Nedá si pokoj a nedá. Australský tenista Nick Kyrgios se opět postaral o rozruch, když na turnaji v Londýně vulgárně urážel rozhodčí a sudímu na umpire se posmíval i kvůli oblečení.

Kyrgios ve čtvrtečním utkání na travnatém turnaji v londýnském Queen´s Clubu bojoval s Robertem Carballesem Baenou a při soupeřově podání měl v první sadě za stavu 5:4 a 40:30 ve svůj prospěch setbol. Španěl při něm poslal přes síť druhé podání, které podle Kyrgiose skončilo v autu. Jenže rozhodčí mlčeli.

A to bylo něco pro čtyřiadvacetiletého bouřliváka. "Brácho, si ze mě děláš pr…, kámo? Míček byl takovejhle kus v autu, beze srandy. Beze srandy. Co děláš?" ptal se Kyrgios rozhodčího na umpire Ferguse Murphyho.

"Byl tak dlouhej, že to není sranda. Co děláš? Co tam nahoře jako děláš? Byl takhle v autu," nenechal se Australan zastavit. "Brácho, si děláš srandu. Odmítám hrát," přidal.

Kyrgios dostal varování za nesportovní chování, přesto v kritice pokračoval a vysmál se i kšiltovce, kterou měl sudí na hlavě. "Při tom druhém podání to nemohl být větší aut. Co děláš? Ježíši… To nebyl aut, ten druhý servis? To je vtip, člověče. To je vážně vtip. Stejně jako ta tvoje směšná kšiltovka. Vždyť ani nesvítí slunce," rozparádil se Kyrgios.

Část Kyrgiosova výstupu s rozhodčím na umpire:

"... your hat looks ridiculous also, it's not even sunny" - @NickKyrgios pic.twitter.com/CQnHQZfzp5 — Tom Hartley (@TomHartley_7) June 20, 2019

Ještě ve stejném gemu kritizoval rodák z Canberry i lajnového rozhodčího. "Nebudu hrát na sto procent, když tady čárový ovlivňuje zápas. Nechci hrát," dštil Kyrgios.

"Dej si pozor, Nicku. Dej si pozor, co říkáš," krotil ho Murphy z umpire.

Marně.

"Na tebe nemluvím, tak na mě nemluv. Nemluv na mě," odsekl Kyrgios. "Dělají si pr… Pak se divte, že se půlku zápasu nesnažím. Ten set prostě skončil, udělal dvojchybu," vedl si dál svou. "Proč mám hrát za stavu 5:5. Absolutní vtip."

Kyrgios se pak dostal do vedení 6:5, ale křivdu z hlavy pořád nedostal. "Je to vtip, člověče. Pokaždý se to stane mně. Podal 90 mil za hodinu o tolik do autu. Děláš svou práci špatně, nechci o tom s tebou mluvit," opakoval a znovu se obořil na lajnového rozhodčího: "A ty to taky děláš schválně."

Když pak v úvodním fiftýnu dvanácté hry podal Baena do autu a rozhodčí ho skutečně zahlásil, Kyrgios sarkasticky tleskal na raketu a volal: "Wow, wow, wow. Paráda!"

Ani to ale ještě nebyl konec jeho show. V tiebreaku prvního setu prohlásil na Murphyho adresu, že je "absolutní ostuda", a nechal si zavolat turnajového supervizora.

"Dvacet lidí vám tamhle řekne, že to byl aut o pořádný kus," ukazoval Kyrgios mezi diváky. "Jděte a zeptejte se jich sám. Nebudou vám lhát, nemají k tomu důvod," vyzval 39. hráč žebříčku supervizora.

"Servis rychlostí 80 mil za hodinu. Přece nemůžete být tak špatný. Takováhle sr… se nemůže stát," opřel se Kyrgios do rozhodčího.

K jeho cti je třeba přiznat, že do kritiky vzápětí zahrnul i sebe. "Dělej něco. Seš tak línej. Do tří hodin do rána hraješ FIFA, tak co čekáš," prozradil, že jeho příprava nebyla ideální.

Ve druhém setu přesto zdolal 72. hráče světového žebříčku 6:3. K utkání dalšího kola nastoupil ještě v ten samý den, osmnáctiletému Felixi Augerovi-Aliassimeovi z Kanady ovšem podlehl 7:6, 6:7, 5:7.

Obecenstvo však zase pobavil. Nejprve - zřejmě pod vlivem předchozích událostí - opravil ve svůj neprospěch výrok rozhodčího, který označil soupeřův míč jako aut.

Kyrgiosovo přiznání dobrého míče soupeři:

Nice touch of sportsmanship from @NickKyrgios... Calls a serve in and gives Felix the point 🙌#QueensTennis pic.twitter.com/V7gwzHmUnx — Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2019

Pak při změně stran zareagoval na fanoušky, kteří pokřikem "Pojď, to dáš, Felixi!" povzbuzovali soupeře. Otočil se k divákům a sdělil jim: "Upřímně, nejspíš to dá."

Kyrgiosova komunikace s diváky:

Nemýlil se, Auger-Aliassime to skutečně "dal". Kyrgios mu po posledním míči u sítě pogratuloval, podal ruku sudímu na umpire, ale klidný průběh jeho odchod ze scény neměl. Vzápětí totiž mrsknul raketu přes tribuny a jen se štěstím nezasáhl žádného z procházejících fanoušků…

Kyrgiosovo zahození rakety: