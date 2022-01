"Austrálie si nezaslouží hostit grandslam." Djokovičův případ ostře rozděluje tenisty

Správný postup, kdy jsou si všichni rovni a nikdo nemá výjimky, nebo bezprecedentní útlak nejlepšího hráče světa? V případu Novaka Djokoviče, jehož australské úřady nevpustily do země a není tak jisté, zda bude moci na Australian Open obhajovat svůj titul, rozděluje i samotné tenisty.

"Abychom měli naprosto jasno, dvě samostatné lékařské komise schválily jeho výjimku. A politici to zastavili. Austrálie si nezaslouží hostit grandslam," napsal na Twitteru Američan Tennys Sandgren, čtvrtfinalista Australian Open z předloňského roku a aktuálně 96. hráč světa.

Jako politickou záležitost vnímá kauzu také Ukrajinec Sergej Stachovskij. "Když vám příště někdo bude tvrdit, že politika nezasahuje do sportu, vzpomeňte si na 6. leden 2022, kdy jen politické ego nedovolilo nejlepšímu tenistovi na světě vstup do země, jejíž vládní instituce mu vstup povolily," poznamenal vítěz čtyř turnajů na okruhu ATP.

O politickém tlaku hovoří také někdejší Djokovičův mentor Nikola Pilič, někdejší šestý hráč světového žebříčku. "Politici zde zasahují do sportu, jak se to často děje. Zamítnout vstup devítinásobnému vítězi Australian Open kvůli špatným papírům, pokud byla žádost o vízum chybná, je fraška," řekl agentuře Reuters.

Dlouholetý Djokovičův rival Rafael Nadal upozornil, že srbský tenista věděl stejně jako ostatní hráči dlouho dopředu, jaké jsou podmínky vstupu do Austrálie, a mohl se jim přizpůsobit.

"Samozřejmě se mi nelíbí situace, která se tu odehrává. Do určité míry je mi ho líto. Ale na druhou stranu podmínky znal několik měsíců, takže to bylo jeho vlastní rozhodnutí," prohlásil Nadal na turnaji v Melbourne, kde dnes vstoupil do sezony výhrou nad Litevcem Ričardasem Berankisem.

Djokovičova kauza podle pětatřicetiletého Španěla neprospívá nikomu. "Je normální, že lidé tady v Austrálii jsou kvůli tomuto případu velmi frustrovaní, protože prošli mnoha tvrdými lockdowny a hodně lidí se nesmělo vrátit domů. Věřím lidem, kteří se vyznají v medicíně. A pokud říkají, že je potřeba se naočkovat, tak bychom se měli naočkovat. To je můj pohled," dodal.

Také respektovaný tenisový novinář Ben Rothenberg vidí hlavní příčinu v tom, že se Djokovič nenechal naočkovat proti koronaviru. "Nejlepším scénářem pro všechny by bylo, aby naočkovaný Novak hrál na Australian Open bez jakéhokoliv dramatu. On se rozhodl jinak," konstatoval známý žurnalista.

Djokovič se vydal na tenisové Australian Open po udělení zdravotní výjimky, která ho měla zbavit povinnosti být očkovaný proti koronaviru. Měl ale pro tuto situaci špatný typ víza a imigrační úředníci mu vstup do země nepovolili. Nařízené deportaci zatím unikl, protože chce s pomocí svých právníků zvrátit toto rozhodnutí v pondělí u soudu. Zůstává zavřený v karanténním hotelu.

Turnaj v Melbourne Parku odstartuje 17. ledna a Djokovič na něm chce usilovat o jubilejní desátý titul. Celkově mu jde o 21. grandslamový triumf, kterým by se v čele historického pořadí osamostatnil před arcirivaly Rafaelem Nadalem a Rogerem Federerem.