Austrálie je pro Nadala zakletá. Španěl se znovu zranil, hvězdný návrat trval krátce

Španělský tenista Rafael Nadal přijde kvůli zranění o start na Australian Open. Vítěz dvaadvaceti grandslamových titulů, jenž se po roční pauze vrátil na kurty na turnaji v Brisbane, o svém odstoupení informoval na sociálních sítích. Jeho comeback zastavil natržený sval.

Sedmatřicetiletý Nadal, jenž na okruhu ATP Tour nehrál od loňského vyřazení ve 2. kole Australian Open a v létě se podrobil operaci v oblasti kyčle, vypadl v Brisbane ve čtvrtfinále. V závěru zápasu se kvůli svalovým problémům nechal ošetřit a vyšetření po příjezdu do Melbourne poté potvrdilo, že si v duelu přivodil trhlinu ve svalu.

"Momentálně nejsem připraven na to, abych hrál na nejvyšší úrovni v zápasech na pět setů. Poletím zpátky do Španělska ke svému doktorovi, budu se léčit a odpočívat," vzkázal Nadal na sociální síti X. "Mám mikrotrhlinu ve svalu, ale ne ve stejné části, kde jsem měl zranění, a to je dobrá zpráva," dodal.

Ze startu v Brisbane si chce vzít jen to pozitivní do zbytku sezony, která je s největší pravděpodobností jeho poslední. Současné zranění nebere jako až tak špatnou zprávu a věří, že se zbytek roku bude vyvíjet lépe. "Moc jsem si chtěl tady v Austrálii zahrát a měl jsem šanci odehrát pár zápasů, z čehož mám radost. Zůstávám pozitivní," dodal.