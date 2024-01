Největší favoritka končí po rekordním dramatu. Šwiateková už byla na cestě na letiště

Loňská finalistka a světová trojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu vypadla z tenisového Australian Open ve 2. kole po porážce 4:6, 6:4, 6:7 s Ruskou Annou Blinkovovou. Rozhodující, více než půlhodinový supertiebreak do deseti bodů vyhrála 57. hráčka žebříčku 22:20.

V turnaji se udržela světová jednička Iga Šwiateková. Polka porazila po obratu ve třetím setu Američanku Danielle Collinsovou 6:4, 3:6, 6:4 a utká se ve 3. kole s Lindou Noskovou.

Dvaadvacetiletá rodačka z Varšavy zdolala předloňskou finalistku Collinsovou i přesto, že prohrávala v rozhodující sadě 1:4. V Melbourne už skončila nasazená pětka Jessica Pegulaová z USA, naopak pokračuje druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska.

Čtyřiadvacetiletá Rybakinová, jež v prvním kole vyřadila Karolínu Plíškovou a kterou Martina Navrátilová označila za nejvěší favoritku turnaje, měla v supertiebreaku šest šancí ukončit zápas. Nakonec se ale radovala Blinkovová při svém celkově desátém mečbolu, poté co wimbledonská šampionka z roku 2022 poslala bekhendový úder po náběhu k síti do autu.

Moskevské rodačky a bývalé deblové partnerky sehrály se 42 body nejdelší tie-break v zápase dvouhry v historii grandslamů. Předchozí rekord zaznamenaný při dvou příležitostech byl 38 bodů.

Pětadvacetiletá Blinkovová postupem do 3. kola vyrovnala svůj nejlepší grandslamový výsledek v kariéře. V příštím zápase se utká s Italkou Jasmine Paoliniovou.

Vítězka loňského Roland Garros a Turnaje mistryň Šwiateková vyhrála 18. soutěžní zápas v řadě. Dál živí šanci na pátý grandslamový titul v kariéře a první na Australian Open. Vloni dohrála na betonu v Melbourne v osmifinále, nejdál se dostala před dvěma lety do semifinále, kde ji porazila právě Collinsová.

Dvaadvacetiletá Šwiateková ztratila v utkání šestkrát servis. V rozhodujícím třetím setu prohrávala 1:4 a za stavu 2:4 čelila dalším třem brejkbolům. Podařilo se jí ale těžké chvíle ustát, získala následujících pět her a po takřka třech hodinách hry proměnila třetí mečbol.

"Bože, ani nevím, jak jsem to otočila. Upřímně řečeno jsem už byla na cestě na letiště. Chtěla jsem však bojovat do konce, protože ona hrála skvěle, ale pro nikoho není lehké udržet tak vysokou úroveň hry, takže jsem chtěla být připravená, pokud začne dělat chyby," uvedla Šwiateková. "Jsem na sebe pyšná, protože to dnes opravdu nebylo jednoduché."

Třicetiletá Collinsová po zápase uvedla, že se v Melbourne Parku představila naposledy, neboť letos plánuje ukončit kariéru.

Vyřazení na rozdíl od Šwiatekové neodvrátila nasazená pětka Jessica Pegulaová z USA. Čtvrtfinalistku posledních tří ročníků Australian Open vyřadila za 70 minut po výhře 6:4, 6:2 Francouzka Clara Burelová.

Dvojnásobný grandslamový šampion Alcaraz, jenž loni v Austrálii chyběl kvůli zranění, porazil 6:4, 6:7, 6:3, 7:6 Itala Lorenza Sonega. Dvacetiletý Španěl postupem do 3. kola vyrovnal svůj nejlepší výsledek v Melbourne. "S výkonem jsem velmi spokojený. Myslím, že jsme oba hráli na vysoké úrovni s velkou intenzitou. Kvůli větru a slunci to dnes bylo docela ošidné," řekl Alcaraz.

Blízko porážce byl šestý nasazený Alexander Zverev, jehož trápil čtyři a půl hodiny slovenský kvalifikant Lukáš Klein. Německý favorit zvítězil 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6 a pro soupeře měl jen slova chvály.

"Abych byl upřímný, nejspíš si postup zasloužil víc než já. Hrál neuvěřitelně, dával tvrdé údery z obou stran a já často nevěděl, co mám dělat. Ale takhle to holt v tenisu někdy je. Jsem rád, že jsem v dalším kole, ale jeho žebříčkové postavení rozhodně neodpovídá kvalitě jeho hry," řekl Zverev o pětadvacetiletém Kleinovi, jenž si dosud na grandslamu zahrál hlavní soutěž pouze v roce 2022 ve Wimbledonu.

Příštím soupeřem olympijského vítěze z Tokia bude Američan Alex Michelsen, přemožitel Jiřího Lehečky.